Auditoría contradice a González Anaya: es más barato producir gasolina

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en su cuenta de 2016 que el costo de producir nacionalmente las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel fue menor en 61.1, 56.2 y 61.5 por ciento, respectivamente, a los costos de importación.



Lo anterior contradice una declaración del director de la estatal mexicana, Pemex, José Antonio González Anaya, quien ante la Cámara de Diputados declaró que el costo entre producir e importar es el mismo.



“Pemex hace un ejercicio de optimización mediante el cual cuesta lo mismo importarlo que refinarlo en México. Y cuando cuesta más (refinarlo), se importa. Cuando cuesta menos, se produce más aquí, así que el precio es el mismo”, dijo González Anaya.



La ASF señaló que no sólo el costo de producir en México es menor, sino que la estatal incumplió con los límites establecidos de importación de gasolina.



“Si bien el costo de producción de las gasolinas Magna y Premium, así como el de diésel, fueron inferiores en 61.1, 56.2 y 61.5 por ciento, respectivamente, a los costos de importación, debido a la reducción del precio del barril de petróleo y al incremento del tipo de cambio en relación con el dólar, no se capitalizó la oportunidad que ofreció el contexto internacional", detalló la auditoría.



“Ya que, a fin de satisfacer la demanda, importó el 60 por ciento de la oferta de gasolinas y el 44.1 por ciento de diésel, resultados superiores en 21 por ciento y 33.6 por ciento a lo programado, respectivamente”, explicó.



Dejan refinerías de operar una de cada cuatro horas



Los paros programados de las seis refinerías del país estuvieron por encima de los índices internacionales, ya que la ASF encontró que los sistemas dejaron de operar una de cada cuatro horas.



“El índice de horas fuera de operación del SNR por paros no programados fue de 26 por ciento, de los cuales 18.4 puntos porcentuales fueron por causas externas y 7.6 puntos porcentuales por causas internas, por lo que el resultado fue superior en 4.1 puntos porcentuales al límite establecido de 3.5 por ciento e implicó que las refinerías dejaran de operar una de cada 4 horas hábiles”, señaló la auditoría.



Entre las razones se encuentra que los programas de mantenimientos correctivos se cumplieron parcialmente.



“El mantenimiento correctivo en las refinerías de Madero y Minatitlán se cumplió en 84 por ciento y 73.3 por ciento, lo que ocasionó un aumento en los paros no programados en esas refinerías”, indicó en el informe.



Riesgos

​

Los fenómenos anteriores llevaron a la ASF a advertir a Petróleos Mexicanos que de continuar de esta manera, Pemex Transformación Industrial no será competitivo en el nuevo marco liberalizado y que incluso el abasto nacional de gasolina está en riesgo.



“La situación actual de la infraestructura productiva del Sistema Nacional de Refinación muestra que no se ha avanzado en su modernización ni reconfiguración, situación que limita la capacidad de la empresa para incrementar la producción de gasolinas y diésel de manera rentable", explica.



En consecuencia, "esto puede poner en riesgo su contribución al abastecimiento de estos combustibles para la producción y transporte de bienes y de servicios, así como para satisfacer las necesidades de movilidad de la población”, señala la ASF.



En una segunda advertencia señala que “de continuar con las deficiencias presentadas en las seis refinerías, se corre el riesgo de que el SNR no resulte competitivo en el modelo de mercado abierto instaurado por la reforma energética”.