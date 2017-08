Producción de gas natural cae a su nivel más bajo en 15 años

En el primer semestre de 2017, la producción de las principales cuencas de gas natural no asociado, que incluye a Burgos, Burros-Picacho, Sabinas y Veracruz, cayó 57 por ciento respecto al nivel alcanzado 10 años atrás y se ubica en su punto más bajo de los últimos 15 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).



De acuerdo con el reporte estadístico semanal de la CNH, la perforación de pozos en estas cuencas ha disminuido desde el año 2006, lo que ha impactado directamente en el nivel de producción. En lo que va de 2017, no se han perforados nuevos pozos.



La caída en la producción del gas no asociado está relacionada con el desplome del precio de este hidrocarburo, el cual perdió 55 por ciento de su valor en 10 años.



En el reporte del 20 de julio, la propia CNH reportó que en junio de 2017 se importó el 80 por ciento del consumo nacional de gas natural.

