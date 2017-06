Prodecon recauda 19 mil mdp vía acuerdos conclusivos

La procuradora de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal, indicó que se ha recaudado 19 mil millones de pesos vía acuerdos conclusivos desde el 1 de enero de 2014, es decir, convenios entre la autoridad y el contribuyente que se dan cuando éste último no está de acuerdo con las omisiones.



En entrevista, señaló que la Prodecon tiene 5 mil 700 solicitudes de acuerdos conclusivos pero los 19 mil millones corresponden a cerca de 2 mil juicios, pues la mayoría están en proceso.



"Este mes ha sido histórico, hemos tenido el mes con mayor solicitud de acuerdos conclusivos, por lo general sí se llega a una resolución, incluso cuando la autoridad no cambia su postura el contribuyente muchas veces prefiere regularizarse porque así ya termina su contingencia fiscal", dijo Bernal.





Tras la presentación de su libro Taxpayers Rights in a Transparent and Global Society. The Mexican's Ombudsman Experience, en la que estuvo acompañada por el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comentó que demás de los acuerdos conclusivos otro caso por el que se acercan los contribuyentes a Prodecon es por la cancelación de certificados de sello digital.



"Últimamente hemos tenido casos de la cancelación del certificado del sello digital, las empresas para poder emitir facturas y comprobantes fiscales tienen que timbrar con su certificado de sello digital y de repente se encuentran con el sello está cancelado y no conocen cuales son los fundamentos y motivos de esta cancelación", expuso.



En ese sentido, se refirió a las 70 mil empresas fantasma señaladas por el SAT por facturar sin tener naturalidad fiscal.



"Se nos han acercado las que ya están publicadas o las que recibieron facturas comprobantes fiscales de las empresas publicadas, por lo general, las empresas que han acudido son empresas honorables y han logrado desvirtuar esa incorporación a la publicación que hace el SAT (en el DOF)", apuntó.