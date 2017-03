México puede sobrevivir sin TLCAN: Videgaray

ACAPULCO, Gro.- México está preparado para una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no logra llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que beneficie a las tres naciones, dijo Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México.



El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está comprometido a garantizar que Norteamérica siga siendo una región libre de aranceles y ha sido claro en establecer los límites de lo que puede aceptar en una negociación con Estados Unidos, dijo Videgaray el jueves en una entrevista con Bloomberg TV.



Las dos naciones tienen una relación profunda y compleja, y una relación fuerte con el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, es un activo para México, dijo Videgaray.



Videgaray dijo que México está abierto a incluir un mecanismo de estabilización del peso, mencionado a principios de este mes por el Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, como parte de una actualización del TLCAN, así como nuevos sectores como el comercio digital, la energía y las telecomunicaciones.



Como el gobernador del banco central Agustín Carstens, Videgaray dijo que considera que la moneda del país está subvaluada incluso después del alza récord que ha registrado desde que Trump tomó posesión.



Dijo que la recuperación muestra que el mercado entiende que los tres socios del TLCAN están comprometidos a trabajar duro para llegar a un buen acuerdo, dijo.



"Si lo que está sobre la mesa es algo que no es bueno para México, México se retirará del TLCAN", dijo Videgaray, en el marco de la convención bancaria anual de México en Acapulco.



"Habrá un futuro sin eso. La pregunta es: "¿Por qué querrían hacer eso, si podemos tener un acuerdo comercial que pueda ser mejorado mucho en beneficio de los tres países?"



México resintió el impacto inicial de la presidencia de Donald Trump porque el peso cayó a consecuencia de las amenazas del presidente de Estados Unidos de que renegociaría o cancelaría el TLCAN y obligaría a México a pagar un muro fronterizo para evitar que entraran inmigrantes indocumentados.



Desde entonces la moneda se ha recuperado luego de que funcionarios de la administración de Trump dijeron que confiaban en que pudiera llegarse a un acuerdo comercial que beneficiara a los dos países.



Remesas



Entre los objetivos que busca México en la negociación comercial con Estados Unidos es que las remesas deben permanecer sin afectarse, sin ponerles costos adicionales, lo cual será un tema prioritario, señaló en entrevista con El Financiero el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.



Videgaray señaló este jueves que estos flujos tienen un impacto en la economía muy importante, pero sobre todo tienen una dimensión social, ya que son flujos que llegan principalmente a familias de bajos ingresos, resultado de un gesto solidario de quienes emigraron a Estados Unidos.



Durante su participación en la 80 Convención Bancaria, el funcionario detalló una serie de objetivos que busca el país en las negociaciones con su vecino del norte, entre las que también se buscará tener un modelo en el que la competitividad del país no se base en la mano de obra barata.

El acuerdo debe permitir que ganen todos, principalmente los trabajadores en México, no podemos tener un modelo de competitividad internacional que se base en los bajos salarios

Videgaray señaló también que debe haber un compromiso por parte de Estados Unidos en atender el problema de flujos de armas y dinero en efectivo que provienen de ese país y llegan de manera ilegal a las organizaciones criminales.



Consideró que la relación con Estados Unidos siempre ha sido prioritaria y lo que se resuelva en las negociaciones va a determinar la convivencia y la vida económica y social con ese país para las próximas décadas.



Asimismo, indicó que ante la actual coyuntura, México debe tener más presencia en el resto del mundo, diversificar sus relaciones políticas y comerciales.

