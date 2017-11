Príncipe de Arabia sacude al país con una cruzada contra la corrupción

Las acciones del del sábado por la noche fueron sorprendentes aun para los estándares del príncipe heredero Mohamed bin Salman quien, gracias a su ascenso meteórico, ha quedado en la cúspide del trono saudí a la edad de 32 años.



En apenas unas horas, las fuerzas de seguridad arrestaron a príncipes, multimillonarios, ministros y exaltos funcionarios en cuanto el rey Salman anunció una campaña generalizada contra la corrupción.



Entre los detenidos figuran el príncipe multimillonario Alwaleed bin Talal, que fue arrestado en su casa del desierto en las afueras de Riad, según un alto funcionario saudí.



Antes de la medianoche, ya se estaban filtrando a los medios locales los nombres de los sospechosos, primero como iniciales y luego completos.



Los medios saudíes calcularon el total de los detenidos en más de tres decenas, incluidos 11 príncipes y cuatro ministros y exfuncionarios. No se han presentado cargos.



El rey también relevó al príncipe Miteb bin Abdalá de su puesto de jefe de la poderosa Guardia Nacional, eliminando a uno de los últimos miembros de alto nivel de la realeza que había sobrevivido a una serie de reorganizaciones de gabinete.



El príncipe Mohamed se convirtió en heredero del trono en junio cuando su primo fue removido en una reforma palaciega.



La magnitud de la campaña se ajusta al estilo de este miembro de la realeza -conocido en el exterior como MBS- con un don para el impacto y el temor reverencial.



A partir de 2015 el príncipe se embarcó en una reforma sin precedente con el fin de preparar la economía para la era post-petróleo, precipitó al reino a una guerra con Yemen y rompió lazos diplomáticos y conexiones de transporte con el vecino Catar. Mientras tanto, ha tomado el control de todos los mecanismos del poder, desde la defensa hasta las políticas petroleras.



Marginar a poderosos opositores es parte desde hace tiempo del avance del príncipe Mohamed al trono, y “está a sólo pasos de lograrlo”, dijo a Bloomberg TV Ayham Kamel, responsable del departamento de Oriente Medio y África del Norte de Eurasia Group.



La purga también se propone transmitir un mensaje más amplio: “Mohamed bin Salman exigirá lealtad”, dijo.



Los hechos del fin de semana en Arabia provocaron que se disparen los precios del petróleo. El referencial Brent sube 3.11 por ciento, a 64 dólares, su mayor nivel desde junio de 2015. Mientras que el estadounidense WTI avanza 2.86% a 57.24 dólares.

1 INVERSORES



La reestructuración corre el riesgo de abrumar a los inversores locales y extranjeros que se debaten por entender los rápidos cambios que sacuden al reino.



Hace dos semanas, el príncipe presentó los planos de Neom, el proyecto de una megaciudad sobre el Mar Rojo financiada por más de 500 mil millones de dólares en inversiones.



Una conferencia realizada el mes pasado en un centro de convenciones adyacente al palaciego Ritz Carlton de Riad atrajo a algunos de los banqueros y financistas más importantes del mundo, como el máximo responsable de Blackstone Group, Stephen Schwarzman.



El domingo por la mañana, un periodista que trató de visitarlo encontró el complejo completamente cerrado --incluidos los enormes portones, un hecho inusual-- sin ningún guardia de seguridad a la vista en medio de versiones según las cuales los sospechosos de las acciones de esa noche eran mantenidos allí.



Un director auxiliar contactado por teléfono móvil dijo que el hotel de 492 habilitaciones estaba cerrado y que a los huéspedes se les decía que el hotel había sido tomado para uso gubernamental.

1 ARRESTO

El arresto del Príncipe Alwaleed, un importante accionista de compañías como Citigroup y Twitter, "bien podría disminuir el interés internacional en invertir en la muy anunciada Visión 2030 del Príncipe heredero para hacer del sector privado no petrolero el nuevo motor del economía ", dijo David Ottaway, socio de Medio Oriente en el Wilson Center.



Sin embargo, los inversores extranjeros no eran el foco principal de MBS. La movida del príncipe parecía diseñada para conectarse con una veta popular entre los jóvenes saudíes que están soportando la peor parte de los bajos precios del petróleo y quejándose, en privado y en las redes sociales, de que la élite del reino estaba por encima del imperio de la ley.



"Anticorrupción es definitivamente una nueva campaña en Arabia Saudita y es un esfuerzo de Mohammed bin Salman para presentarse como reformista, como una figura popular que se preocupa por la gente, pero sin duda hay una dimensión política en esto", dijo Kamel de Eurasia.



La reacción pública fue inicialmente positiva.



Muchos compartieron un clip de una entrevista televisiva a principios de este año en la que el príncipe heredero dijo que nadie estaba por encima de la ley.



Las tendencias de los hashtag sauditas en Twitter el domingo, un barómetro clave en un país donde las encuestas están prohibidas, incluyó una en la que se celebraba la purga como la "Revolución del 4 de noviembre".

1 ORGULLO DE ARABIA

La decisión "nos enorgulleció como ciudadanos saudíes", dijo Fatimah Al-Qhtani, residente de la ciudad oriental de Khobar, en una entrevista.



"Nuestro liderazgo se ha asegurado de que somos iguales, de que la corrupción no tiene cabida entre nosotros y de que todos somos responsables de lo que hacemos".



Las conversaciones con otros siete saudíes que pidieron no ser nombrados mostraron una reacción más mixta. Algunos vieron el anuncio como una señal de que incluso los poderosos podían ser responsabilizados; otros lo vieron como un juego político puro.



El sábado, el rey también reemplazó al ministro de Economía y Planificación, Adel Fakeih, con Mohammad Al Tuwaijri.



Eliminar a Fakeih, quien estuvo cerca de MBS, ayuda a "evitar que la jugada sea vista como una cacería de brujas de críticos o posibles rivales", dijo Miriam Eps, analista de seguridad regional de la consultora de gestión de riesgos Le Beck International. "No puede ser visto como un crítico u obstáculo para MBS".



Al Tuwaijri, un ex banquero de HSBC Holdings, ya era miembro del círculo interno del príncipe heredero a cargo de dirigir la economía a través de la transición de alejarse del petróleo.



En los últimos dos años, el gobierno ha recortado los subsidios y recortado el gasto de capital para reducir el abultado déficit presupuestario. Las autoridades también planean introducir impuestos al valor agregado por primera vez el próximo año.



Mientras las medidas de austeridad socavan un contrato social de décadas de antigüedad basado en el intercambio de bienestar a cambio de una lealtad incuestionable, "una represión visible contra la corrupción le dice al país que puede confiar en que el gobierno no malversará su dinero", dijo Eps.



A corto plazo, sin embargo, la escala de cambio puede llevar a las empresas a hacer una pausa antes de comprometerse más en la economía árabe más grande.



"El ataque a las principales figuras de la economía saudí es realmente desconcertante", dijo Gregory Gause, profesor de asuntos internacionales de la Universidad Texas A & M y especialista saudita.



Es "un momento en que el reino está alentando la inversión tanto del sector privado local como extranjeros ".