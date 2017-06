Predial, una oportunidad para que estados mejoren finanzas: Meade

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la deuda de los estados no representa un problema para las finanzas públicas, no obstante, dijo que hay espacio para mejorar los ingresos de las entidades a través del impuesto predial.



"En términos generales la deuda de los estados no plantea un problema de finanzas públicas, la suma de la deuda de todas las entidades subnacionales en México implica una deuda como porcentaje del PIB cercana al 3 por ciento, eso quiere decir que la deuda a nivel subnacionales es una deuda sostenible que no plantea problemas de finanzas públicas", sostuvo este jueves.



En el sentido de fortalecer las finanzas públicas y la mejora de la capacidad recaudatoria de los Gobiernos locales, afirmó que "hay espacio para mejorar los ingresos subnacionales, lo hay puntualmente vinculado al predial".



Al participar en la ceremonia de la entrega del Premio Nacional de Investigación: Impulso al desarrollo de las finanzas públicas, dijo que la deuda de los estados tiene que ser revisada desde la óptica de si está o no impactando en el nivel de desarrollo de cada entidad o municipio.



Meade indicó que a los estados les ha ido bien en cuestión de ingresos que reciben de la Federación, ya que en lo que va de la actual administración, la tasa de crecimiento real de las participaciones ha sido de 5.3 por ciento por año, y la tasa de crecimiento real de las aportaciones ha sido de 2.3 por ciento por año.



"Eso quiere decir que a 5 años de distancia los estados están recibiendo casi 30 por ciento más por la suma de aportaciones y participaciones que lo que recibían al principio. El reto sin duda es, a nivel estatal y municipal, fortalecer los ingresos públicos, mejorar su gasto y ser más eficiente en sus inversiones", subrayó.



En México se recauda 0.31 del PIB en predial, esto es 6 veces menos de lo que se recauda por este impuesto en la OCDE, que se trata de un impuesto importante no sólo como fuente de ingreso sino como instrumento también de desarrollo humano.



Como ejemplo puso el caso de Acapulco: al revisar cuánto se paga de predial en algunos de los condominios más importantes y connotados de ese puerto, comparado con cuanto se paga de mantenimiento, encontramos que se paga 6 veces más de mantenimiento que de predial.



"En 2016, Acapulco recaudó 300 millones de pesos por el predial, si uno considera que con ese dinero deben financiarse policía municipal, agua, luz, drenaje y banquetas para poder dar los servicios que como un destino de esos se espera, el reto es complicado. Si cobrara lo que se cobra en la OCDE, estaría teniendo mil 193 millones de pesos por arriba de los 300 que está cobrando", ejemplificó.



En el evento estuvo acompañado por el rector de la UNAM, Enrique Graue; Carlos Hank Rhon, presidente del Grupo Financiero Interacciones, y José Antonio Quezada, Socio Líder de Clientes y Mercados de PwC México.



: