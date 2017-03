Populismo brota por falta de oportunidades, asegura experto

Los brotes de populismo en el mundo no son por la desigualdad, es por la falta de oportunidades y el comercio no es el enemigo, aseguró Richard Hass.



El presidente del Consejo de Relaciones Internacionales, el think tank independiente que busca impulsar las relaciones globales en Estados Unidos, indicó que el modelo de apertura comercial ha demostrado tener éxito en las últimas tres partes del siglo pasado al ayudar que millones de personas salieran de la pobreza y mejoraran su calidad de vida.



En entrevista con El Financiero Bloomberg, en el marco de la 80 Convención Bancaria, dijo que ahora se observan brotes de populismo por diversas razones: por inmigración, descontento por el impacto en las economías dependientes de los precios de las materias primas, así como por el hartazgo en la corrupción.



FOCOS Desempleo en EU. La pérdida de trabajos en ese país es por el desarrollo tecnológico, no por el acuerdo comercial con México.



Relación México-EU. Para Richard Hass, hay una dependencia mutua, pero también oportunidades para ambos países.



Según el especialista en relaciones internacionales, hay diferentes ciclos entre los países; mientras que unos buscan entrar a un modelo, otros quieren salir.



“Además de EU, Reino Unido y otras economías de Europa, en Latinoamérica se están abrazando ideas populistas. Podemos ver aquí en México la posibilidad de que López Obrador sea el próximo presidente y en Brasil se ve algo similar. Pero en otras partes del mundo están en ciclos distintos, Argentina está saliendo de gobiernos proteccionistas y China se está abriendo al comercio”, destacó.



Los individuos han comenzado a concluir que las políticas no les benefician y uno de sus recursos es inclinarse por el populismo



Consideró que ante lo difícil que resulta tener de vecino a un país presidido por quien abraza el populismo, lo mejor que México puede hacer es continuar haciendo las cosas correctas y tratar de anticiparse en lugar de reaccionar.



“Lo mejor que puede hacer México es actuar responsablemente, continuar haciendo cosas correctas en términos de seguridad fronteriza, abrir el comercio y modernizar el NAFTA para adoptar la era del Internet; sentar las bases para que los americanos puedan invertir de forma segura, es todo sobre jugar con las reglas y es mejor que se anticipe a que reaccione”, señaló.



Quién fuera director de planeación política en el Departamento de Estado y uno de los principales asesores del secretario Colin Powell, dijo que en la modernización del NAFTA hay gran potencial para que EU, Canadá y México, hagan a Norteamérica una zona mucho más integrada.