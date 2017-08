Pon a prueba tus contraseñas o detecta cuáles fueron hackeadas

Si eres de los que piensa que nunca te van a hackear tu contraseña, mejor verifícalo. Es muy fácil ahora gracias a “Have I been Pwned”, el sitio que permite corroborar si tu password ha sido robado.



Este sitio ya detectó 3 mil 999 millones de cuentas que han sido vulneradas por la ciberdelincuencia.



El experto en seguridad web Troy Hunt se valió de las ventajas de los servicios desde la nube para poder crear esta plataforma (https://haveibeenpwned.com) y mantenerla como un recurso de libre acceso para que cualquiera pueda saber si ha estado expuesto al riesgo debido a que una de sus cuentas en línea ha sido comprometida en una violación de datos.



“El sitio tiene el propósito de proporcionar el servicio al cliente. Las violaciones de datos son desenfrenadas y muchas personas no aprecian la escala o frecuencia con la que se producen. Espero que las víctimas aprendan”, expone el especialista en el sitio.



La prueba es sencilla. Escribe tu correo electrónico o tu nombre de usuario y espera unos segundos. Si el recuadro que aparece es verde, significan buenas noticias, pues tu cuenta no figura en la lista que el sitio tiene registrada. En cambio, si la contraseña ha sido vulnerada, el mensaje saldrá en rojo: "Oh no-pwned!".



Además de contraseñas, el sistema permite revisar la vulnerabilidad de direcciones de correo electrónico o cuentas en páginas en diversos sitios. En el top con mayores violaciones aparece Myspace, LinkedIn, Adobe y Badoo.



Si de momento tus cuentas aún no han sido infiltradas, la plataforma te permite registrarte para recibir notificación en el momento que llegara a ocurrir.



Datos de la firma de ciberseguridad Norton señalan que en 2016 se vieron afectados por el cibercrimen 22.4 millones de personas en México. De acuerdo con el "Estudio sobre los Hábitos en Internet" realizado por la Asociación de Internet en el país, el 52 por ciento de los usuarios mexicanos está conectado 24 horas.



