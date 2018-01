Podemos hacer frente a la volatilidad: Díaz de León

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que el organismo cuenta con el andamiaje para enfrentar posibles episodios de volatilidad que surjan durante la transición de gobiernos o por el fin de sexenio y afirmó que se trabajará sea quien sea el ganador del proceso electoral.



En su participación en el programa La Silla Roja en El Financiero|Bloomberg, fue cuestionado sobre el momento político que le tocará vivir al frente del banco, que es la transición de un gobierno a otro; en ese sentido, se le preguntó si descarta la posibilidad de una crisis de fin de sexenio.



“Tenemos todos los elementos y todo el andamiaje necesario para poder enfrentar con orden cualquier tipo de volatilidad que pudiéramos enfrentar. Hay que destacar la resiliencia y resistencia de la economía, así como su entorno macroeconómico”, dijo Díaz de León.



Señaló que frente a los episodios de volatilidad que pudieran suceder durante las elecciones, las finanzas públicas se han fortalecido, la política monetaria se ha hecho más restrictiva para hacer frente al entorno más incierto y volátil, y existe un sistema financiero sólido, con liquidez y bien regulado.



“Estos tres elementos hacen muy distinto el ajuste que pudiera tener la economía, ante algún choque que puede ser favorable y desfavorable y puede ser de diferente grado de intensidad”, afirmó.



Aseguró que el banco central trabajará con cualquiera de los candidatos que resulte ganador de la contienda electoral y rechazó que la institución sea presionada políticamente, por el contrario, sostuvo que hay respeto a la autonomía.



“Así es el diseño del banco y así será, no sólo es por voluntad, sino por obligación. Nuestra obligación será trabajar con quien gane, sea quien sea el ganador trabajaremos con él por el bien del funcionamiento económico y para poder cumplir de mejor manera los objetivos y promover el desarrollo del país”.



El banco es ajeno al ciclo político y en ese sentido, la autonomía que está a nivel constitucional y marcada en la Ley apunta en esa dirección, destacó.



FUTURO DEL TLCAN

​

Banxico sigue de cerca el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual el banquero central espera se alcance una versión que beneficie a los tres países.



Díaz de León dijo que el escenario base de Banxico es que se mantenga el TLCAN, aunque con una versión modificada; no obstante ante los amagos de Trump, de abandonar el tratado, el banco también tiene en su mesa ese escenario. “Te diría que es obligación del banco central no sólo pensar en los escenarios de más probabilidad, sino en todos los escenarios posibles y ver cuáles son las posibles implicaciones para muchas variables de la política económica.



Dado que es previsible que haya algún tipo de acuerdo, aunque tenga diferentes características posibles, es algo que a lo mejor no le hemos querido dar el foco, pero claramente está considerada (la salida de EU de TLCAN), lo tenemos en el radar y estaremos listos”.



PREVÉ DESCENSO DE LA INFLACIÓN

​

En la entrevista, reiteró que la inflación descenderá durante 2018 para converger a la meta de tres por ciento hacia finales del año.



Cuestionado sobre por qué Banxico está tan seguro de que la trayectoria de la inflación irá a la baja, contestó que muchos de los choques que recibió la inflación, como el aumento en el precio de las gasolinas a inicios de 2017, se quedan en la medición por 12 meses.



“Parte es un efecto aritmético, pero también en la medida en que el banco se concentra en su meta y en tomar acciones para ello, cuando hay estas variaciones de precios importantes como el de la gasolina o del tipo de cambio, lo importante es que no se generen alzas de segundo orden”, refirió.



Sobre la tasa de interés y la expectativa del mercado de que vendrán más alzas en los próximos meses, dijo que hablar sobre la prospectiva de la política monetaria y el nivel de tasas hacia adelante es complejo, por la incertidumbre que se enfrenta. “Hoy estamos en el nivel de tasas que se requiere”.



Sobre el nombramiento de Irene Espinosa como la primer subgobernadora de la junta de Gobierno del Banxico, destacó que es una mujer comprometida que dará una perspectiva que enriquecerá a la institución.