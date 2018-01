PGR mejora trabajos contra lavado de dinero: Elías Beltrán

La Procuraduría General de la República está trabajando para mejorar sus investigaciones sobre lavado de dinero y la cooperación con otros países luego de un reporte internacional que criticó al país por no castigar a los blanqueadores de capitales, dijo el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán.



En una entrevista con Reuters señaló que el país busca mejorar el trabajo con Estados Unidos y Colombia para atacar a las redes financieras multinacionales de narcotraficantes.



Esta semana, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, criticó a las autoridades mexicanas por no castigar sistemáticamente a los lavadores de dinero.



"Hay hallazgos importantes de oportunidades de mejora en la Procuraduría General de la República", comentó Elías, señalando en particular las oportunidades para mejorar la calidad de las investigaciones de lavado de dinero y la incautación de activos ilícitos.



El informe del GAFI también señaló el "bajo nivel de efectividad" en las investigaciones y las incautaciones y un "nivel extremadamente bajo de efectividad" para castigar la corrupción.



"Estamos trabajando con las áreas especializadas (que tienen como objetivo el lavado de dinero) donde estamos fortaleciendo los protocolos", explicó Elías, quien agregó que las agencias gubernamentales también buscan implementar las llamadas investigaciones financieras paralelas.



El informe del GAFI subrayó que México ha desarrollado muy pocas investigaciones paralelas para unir las indagatorias sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.



El GAFI recomienda las indagatorias paralelas, y en su informe sobre México destacó resultados irregulares de las investigaciones actuales, señalando una caída en el número de condenas y pequeñas incautaciones de activos en comparación con el monto de ganancias ilícitas que se generan en el país.



Elías señaló que en el informe de la agrupación también se reconoció que México ha mejorado su marco legal para combatir el lavado y acreditó el reciente énfasis que ha hecho el país en mejorar las investigaciones.



También señaló que la extradición de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a Estados Unidos fue un éxito. Aseguró que el país seguía trabajando con Washington para identificar los activos de Guzmán en ambos lados de la frontera.



Según Elías, durante los últimos dos meses México, Colombia y Estados Unidos han estado trabajando en el desarrollo de un nuevo método computarizado para compartir información.



"Nos va a permitir ser mucho más eficientes en las investigaciones, pero también en la detección de activos que para nosotros es fundamental combatir, los estructuras financieras en todas las organizaciones criminales", explicó Elías.



México y Estados Unidos han estado incrementando silenciosamente la cooperación para combatir el tráfico de heroína desde el año pasado.



Funcionarios del Departamento de Estado estadounidense dijeron a Reuters que el país ofreció ayudar a financiar los esfuerzos de México para erradicar las amapolas de opio.



Sin embargo, Elías dijo que la ayuda de Estados Unidos a México para luchar contra el narcotráfico y mejorar su sistema legal ha sido pequeña en comparación con el gasto mexicano.



"México ha señalado que cuenta con los recursos suficientes para poder hacer el combate a estos fenómenos delictivos de manera frontal", declaró el funcionario.