Pemex 'saca sus alas', quiere ir a buscar crudo al extranjero

Una idea que se ha “cocinado” por años por fin tiene número: 20 mil 942 millones de pesos invertirá Pemex Exploración y Producción (PEP) en estudios de exploración internacionales si se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 (PPEF) como fue enviado por el Ejecutivo.



Se trata del programa 'Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración' y su descripción señala que es para áreas que hoy no forman parte del acervo de la estatal mexicana.



“El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos”, señala el PPEF 2018.

El próximo año lo destinado a esta área sería de cuatro mil 362 millones de pesos, y hasta el 2021 se destinarán montos similares.



Miriam Grunstein, profesora e investigadora de la Universidad Panamericana, dijo que este monto de inversión podría estar destinado a invertirse en Vaca Muerta, el yacimiento argentino de shale gas, aunque el proceso no se ve nada sencillo.



“Puede ser que estén hablando de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un campo muy complicado, conceptualmente es como Chicontepec donde no hemos tenido la mejor suerte”, señaló Grunstein.



A finales de octubre Miguel Gutiérrez, presidente de la estatal argentina YPF aseguró a El Financiero Bloomberg que estaría “encantado de asociarse con Pemex, aunque no precisó en algún proyecto”.



Una de los primeros obstáculos que tendría que afrontar Pemex, opinó Grusntein, es justamente el de unas finanzas cada vez más apretadas que enfrente, que de por si no le dejan el mejor margen para operar los campos en Mexico, comentó.