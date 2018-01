Pemex quiere más alianzas para las siguientes rondas

Pemex busca más socios para participar en las siguientes rondas petroleras, adelantó Carlos Treviño Medina, director general de la empresa productiva del Estado, quien aprovechó su visita en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para generar algunos encuentros.



“Nos hemos reunido con algunas empresas con las que tenemos alguna sociedad y buscamos ampliarla, y nos estamos reuniendo con algunas con las que no tenemos proyectos en conjunto, pero creo que vamos a revisar nuestras prioridades y veremos más adelante si en alguna de las rondas de la CNH podemos ir juntos en alguna licitación”, dijo.



Cabe recordar que el próximo 31 de enero se llevará a cabo la Ronda 2.4 de licitaciones petroleras, organizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en la que Pemex participará con empresas como Chevron y la japonea Inpex, con las que ya ha ganado contratos, pero también participará con otras empresas.



Destacan alianzas que la petrolera nacional hará con la holandesa Shell, la China Offshore Oil Corporate, y en algunos otros consorcios con alemanas como la Deustche Erdoel, la malasia PTTEP, y la india ONGC VIDESH, entre otras, como la española Repsol.



En entrevista con El Financiero Bloomberg, el ejecutivo comentó que además sostuvo una breve reunión con Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, con quien platicó sobre el interés conjunto de desarrollar la parte mexicana del Golfo de México, entre otros proyectos.



“Platicamos del interés que hay en México de desarrollar tanto la parte del Golfo de México en aguas profundas como no conveniconales, que son muy parecidos a lo que tienen Texas, coincidimos en que debemos llevar una agenda a la CERAWeek en Houston (en marzo), y en esa reunión conversaremos más”, comentó.



Por último, aseguró que México tiene un gran potencial en el mapa energético del futuro por la cantidad de gas natural que se tiene.



“Ya que la ASEA y Sener han emitido lineamientos de no convencionales es una importante área de oportunidad que aporvechará Pemex directamente y con socios en el corto plazo”, dijo.