Pemex lanzará nuevos esquemas de gasolineras

Para mantener bajo su marca a miles de estaciones de servicio en el país, Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrecerá tres versiones de su franquicia gasolinera: una tradicional, una plus, y una más para revender a otras estaciones de servicio.



De acuerdo con fuentes consultadas que conocen el proyecto que Pemex presentará el miércoles para relanzar la que desde la expropiación petrolera fue la única marca de gasolina que se comercializó en el país, el nuevo modelo de franquicia no contempla, por el momento, algún movimiento en el precio.



“Estamos ansiosos por conocer más detalles, esperamos que puede traer algo bueno”, comentó un empresario gasolinero de la región centro del país, la cual tendrá precios libres a partir del primer día de diciembre.



Sin embargo, dentro de la franquicia, refirieron las fuentes, no se contemplan modelos alternativos para el transporte del combustible, que en meses pasados la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) declaró libre para que otros agentes económicos participen y no sólo el sindicato de Pemex.