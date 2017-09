Pemex retrasa arranque de refinería Salina Cruz por réplicas de sismo

Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha podido reiniciar operaciones luego de haber sido parada la madrugada del viernes, tras el fuerte sismo del jueves, debido a las continuas réplicas, mientras que las instalaciones son revisadas de forma minuciosa, dijo este lunes un portavoz de la empresa.



La petrolera había dicho el viernes que comenzaría el proceso de arranque la refinería Ing. Antonio Dovalí, ubicada en Salina Cruz, en Oaxaca.



"No ha arrancado por razones de seguridad, están haciendo revisiones exhaustivas", dijo un portavoz de Pemex sobre la refinería, que tienen capacidad para procesar 330 mil barriles por día (bpd) y que había reiniciado operaciones a fines de julio tras una larga parada por un incendio.



Pemex informó en un comunicado este lunes que hasta el momento no se ha detectado evidencia de que exista daño estructural en las instalaciones de los procesos principales. Sin embargo, se encontraron afectaciones en los sistemas eléctricos de generación y recibo que, una vez resueltos, permitirán hacer las pruebas necesarias "para iniciar una operación segura y rentable".



El terremoto magnitud 8.1 que sacudió el jueves a México ha dejado hasta el momento 96 muertos en el sur del país, principalmente en el empobrecido estado de Oaxaca, además de miles de viviendas destruidas y más de dos millones de personas afectadas.



Agregó que el abasto de combustibles se encuentra garantizado tras el paso del huracán ‘Katia’ en el Golfo de México y que afectó principalmente a Veracruz.



“Tras los fenómenos meteorológicos que afectan a todo el país, se estableció una estrategia de suministro de gasolinas, diésel y turbosina provenientes de otros mercados, por lo que los inventarios son suficientes para cubrir la demanda”, dijo en un comunicado.



Las lluvias de Katia, que tocó tierra el viernes por la noche como huracán categoría 1 en el estado de Veracruz, provocaron la muerte de dos personas y daños en una cuarta parte del territorio estatal.



