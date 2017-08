Pemex dará bono en esquema para retiro

Pemex lanzó un anzuelo a sus trabajadores para que antes de diciembre de este año migren al esquema de cuentas individuales, a cambio de pagarles un ‘bono de cambio’ de hasta 200 mil pesos.



La empresa reformó su sistema de pensiones en 2015 para aliviar las finanzas e incorporó las cuentas individuales, sin mucho éxito.



Los empleados que a partir del 1 de enero de 2018 deseen migrar al nuevo esquema podrán hacerlo, pero ya no se les pagará el bono, detallan circulares informativas.



Pedro Vásquez, director de Marpex Consultores, señaló que la transferencia a cuentas individuales es voluntaria y no obligatoria y debido a que una buena parte de los trabajadores de Pemex están por pensionarse en los próximos cinco años, serán pocos los que se cambien a una Afore.



“Esta reforma sirve a partir de ahora para los trabajadores de nuevo ingreso y para los que tienen poca antigüedad en el régimen anterior y que les falta trabajar 25 o 30 años”, explicó.



Uno de los objetivos de la reforma al régimen de pensiones es aliviar el pasivo laboral, en ese sentido, Vásquez sostuvo que el cambio ayudará a las finanzas y a mitigar el pasivo, pero no resuelve los números rojos de la empresa.



Pemex indica que los trabajadores que migren a cuentas individuales tendrán como principal ventaja cobrar el bono que tiene dos partes: la primera es un pago en efectivo de hasta 200 mil pesos retirables en 60 días, con la opción de mantenerlo en la cuenta individual y engrosar la pensión.



La segunda es un depósito de largo plazo que se acumulará en la pensión del trabajador.



El cambio a cuentas individuales no implica perder los años de antigüedad y en caso de liquidación, ésta no será afectada por el pago del bono, señaló la empresa.