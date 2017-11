Inhibiría inversión en México el plan fiscal de Trump

La propuesta de reforma tributaria del presidente republicano Donald Trump sería un duro golpe para la competitividad de México y para su inversión extranjera directa (IED), toda vez que el país no tiene un “as fiscal bajo la manga” para revertir sus efectos, advirtieron especialistas fiscales y económicos.



Jaime Zabludovsky, vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial, aseveró que el principal problema que puede suceder es que si Estados Unidos baja el impuesto sobre la renta de las empresas se vuelve más atractivo, no sólo para las empresas que están en México, sino para firmas de todo el mundo.



“El mayor riesgo es que las empresas pongan su domicilio fiscal en Estados Unidos. Sí hay un tema de competencia fiscal hacia los países, si baja el impuesto a las empresas de EU va a ser una presión para el resto del mundo, sobre todo para países con impuestos más altos, como el caso de México”, sentenció Zabludovsky.



México quedaría en una posición no competitiva respecto a la tasa que tiene para fines de negocios y las empresas con respecto a Estados Unidos.



El ISR en México es de 30 por ciento, más un 10 por ciento sobre reparto de dividendos, en la declaración anual llegaría a un 37 por ciento. Actualmente, la tasa corporativa en EU es de 35 por ciento, si baja a 20 por ciento, el diferencial de 17 puntos porcentuales, respecto al país, sería un gran tema para la atracción de inversión.



Manuel Toledo, socio de impuestos de Andersen & Legal México, afirmó que la preocupación para México son dos temas. El primero es que la inversión que está en México se vaya del país para ubicarse en EU, por una tasa corporativa, similar al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 20 por ciento propuesto por la administración Trump.



“Es lo que ha buscado Donald Trump, que los estadounidenses inviertan en su país y no en otros lados más. La nueva inversión extranjera que pudiera llegar, si se fuera a Estados Unidos en lugar de llegar a México es un gran reto que tiene nuestro país con respecto a la tasa corporativa”, dijo Toledo.



“No se podrá escalar mayor inversión extranjera directa con todo y lo que tengamos de bien en México, ya que es un diferencial muy importante, de ahí que México, en este momento, debería de estar analizando un plan ‘B’, en caso de que esta propuesta pase en el Congreso estadounidense, luego de que en México ya se aprobó la Ley de Ingresos, y no tiene ninguna adecuación a la tasa que pueda ser competitiva”, agregó el experto.



Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sugirió disminuir en México el ISR para que el país no pierda competitividad.



“Esta propuesta nos parece que tiene que ser considerada en el Congreso mexicano para que ahora que se está en la discusión del Paquete Fiscal, hacer una adecuación como lo ha venido proponiendo la Coparmex para que disminuya cuando menos un punto porcentual cada año y con eso no perder competitividad en la tasa corporativa”, señaló De Hoyos.



RIESGO SIMILAR AL TLCAN



En tanto, Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, alertó que los agentes económicos se han enfocado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero la reforma tributaria de EU representa un peligro similar para México.



“La tasa corporativa generará un menor potencial de inversión extranjera directa (IED) en el largo plazo (...) La repatriación de capitales a EU se va a incrementar, lo que puede llegar a generar una salida de capitales de México, pero sin convertirse en una fuga”, señaló la especialista

