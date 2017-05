Optimismo por el TLCAN: Guajardo

La incertidumbre sobre el TLCAN terminó ayer. Será trilateral la renegociación tras la formalización que hizo el gobierno de Estados Unidos a su Congreso.



Entrevistado por El Financiero desde Hanoi, Vietnam, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que tras la notificación está optimista por los resultados de la negociación y subrayó que México está “supercomprometido” con el libre comercio en todas las latitudes.



“Sabemos que enfrentamos un nuevo debate que se impuso ya en el G-20 sobre un cambio en el discurso que siempre había tenido Estados Unidos, liberalización y lucha contra el proteccionismo, y vamos a ver que dice su representante y la posición que toma en el contexto de la APEC”, indicó.



Por su parte, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que “sabemos que es un tratado de 25 años, el mundo ha cambiado y debemos hacer de este un tratado mejor para las partes, queremos que sea un marco de ganar-ganar”.



COMERCIO ELECTRÓNICO, EN LA LUPA DEL TLCAN



Washington perfila un TLCAN ‘ad hoc’ con el siglo 21 donde el comercio digital, la propiedad intelectual y los servicios, toman un papel protagónico.



En su carta de notificación al Congreso de EU, Robert Lighthizer, representante de Comercio de aquel país, reveló los motivos para llevar el TLCAN a la mesa tras 25 años, y destacó la necesidad de “modernizar” este acuerdo con temas que durante su creación eran incipientes, como el comercio digital.



A partir de ayer se abren 90 días de consultas, tras las cuales, las partes finalmente podrán negociar, algo que urgía a México y EU, quienes celebran elecciones el próximo año y no querían ir a la mesa en esa coyuntura política.



“El TLCAN fue negociado hace cinco años y mientras que nuestras economía y empresas han cambiado considerablemente en ese tiempo, el TLCAN no. Varios capítulos resultan anticuados y no reflejan estándares modernos”, señala Lighthizer en la carta, que fue enviada a líderes del poder legislativo de EU.



“El comercio digital estaba en pañales cuando el TLCAN fue implementado”, agrega el funcionario.



Además, EU buscará, según la misiva, abordar temas como la propiedad intelectual, el medio ambiente, Pymes, medidas fitosanitarias, asuntos laborales, prácticas regulatorias y empresas estatales. En ningún momento menciona nada acerca de partir el tratado para abordarlo bilateralmente, como funcionarios del gobierno federal habían insinuado.



NEGOCIACIÓN "TRADICIONAL"



Para Luis de la Calle, director de la consultora De La Calle, Madrazo y Mancera, se tratará de una negociación “tradicional” que descarta por completo la posibilidad de acuerdos bilaterales y explicó que dentro de 60 días, 30 antes de que inicie la renegociación, el gobierno de Trump tendrá que dar a conocer en la gaceta oficial (Federal Register) los objetivos a perseguir en las negociaciones.



“Pueden cambiar a los de la carta que se publicó”, comentó el experto.

Christopher WIlson, subdirector del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center y experto en TLCAN, opinó que la modernización podría servir para incluir puntos abordados en el Acuerdo Transpacífico (TPP), que muchos expertos consideran el acuerdo más moderno.













NO HAY QUE CONFIARSE, DICE LA IP



Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que aunque para otros el lenguaje en la notificación genera buenas expectativas en torno al futuro del TLCAN, para el ‘Cuarto de Junto’ que participará en las negociaciones nada está dicho.



“Todavía no hay nada como para cantar victoria”, dijo Kalach.



“No hace sentido decir si es bueno o malo, simplemente es un proceso que tenía que suceder para que se dieran los tiempos y empezará la negociación”, agregó Kalach, quien explicó que aún no hay señales claras de lo que vendrá en la negociación.



Ahora, el ‘Cuarto de Junto’ seguirá con su operación tanto en México como en EU, donde ha desarrollado una red de aliados que defiendan los beneficios del tratado para los miembros.



“Hay que seguir empujando eso para que nuestros aliados sigan mandando mensajes a sus respectivas instituciones políticas para que se sensibilicen de la toma de decisión del proceso y de la importancia del TLCAN”, dijo el empresario.



Por su parte, Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, dijo que “la formalización de hoy es cerrar la etapa de incertidumbre de ‘que si lo cancelo, que si esto que si aquello’ y es entrar ya a la etapa formal de negociaciones y yo creo que es una buena etapa para el país”.



*Con información de Víctor Piz y Anabel Clemente