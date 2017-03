OPEP evalúa extender recortes al bombeo de crudo por seis meses

Una comisión conjunta de ministros de la OPEP y productores externos al grupo acordó revisar si el acuerdo global para limitar los suministros debería ser extendido por seis meses, dijo este domingo el organismo en un comunicado.



Un borrador previo del texto decía que la comisión "reporta un alto nivel de cumplimiento y recomienda una extensión de seis meses".



No obstante, el documento final sólo dijo que la comisión había solicitado a un grupo técnico y al secretariado de la OPEP que "revisen las condiciones del mercado del crudo y regresen (...) en abril del 2017 respecto a la extensión de los ajustes voluntarios a la producción".



No quedó claro de inmediato por qué la redacción había cambiado, aunque una fuente de alto rango de la industria dijo que la comisión carece del mandato legal para recomendar una extensión.





Representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores externos al cartel se reunieron en Kuwait para revisar los avances de su acuerdo global para reducir los suministros de crudo.



La OPEP y otros 11 importantes productores, incluida Rusia, acordaron en diciembre reducir su bombeo combinado en casi 1.8 millones de barriles por día durante la primera mitad del año.



El acuerdo original tiene una duración de seis meses y contempla la posibilidad de una extensión por otros seis meses.



"Cualquier país tiene la libertad de decir si la apoyan o no (la extensión). A menos que tengamos el acuerdo de todos, no podemos proceder con una extensión del acuerdo", dijo el ministro de Petróleo de Kuwait, Essam al-Marzouq, agregando que esperaba que se conociera una decisión antes de fines de abril.



La comisión de ministros de Petróleo "expresó su satisfacción con los avances logrados hacia el pleno cumplimiento de los ajustes voluntarios de producción y alentó a todos los países participantes a seguir adelante hacia el 100 por ciento de cumplimiento", dijo el borrador, al que tuvo acceso Reuters.



El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, sostuvo que era muy pronto para decir si habrá una extensión, aunque el acuerdo está funcionando bien y todos los países están comprometidos con cumplirlo en un 100 por ciento.



El acuerdo de diciembre, que buscaba dar respaldo al mercado del petróleo, impulsó los precios del crudo a más de 50 dólares por barril. Pero el aumento de la cotización ha alentado a los productores de esquisto de Estados Unidos, que no son parte del acuerdo, a elevar su bombeo.



La comisión dijo que tomó nota de que ciertos factores, como una baja demanda estacional, el mantenimiento de refinerías y la creciente oferta de los países externos a la OPEP, han llevado a un aumento de los inventarios petroleros. También observó la liquidación de posiciones de actores financieros.



"Sin embargo, el fin de la temporada de mantenimiento de refinerías y una significativa desaceleración en el aumento de los inventarios en Estados Unidos, así como la reducción del almacenamiento flotante respaldarán los positivos esfuerzos realizados para lograr la estabilidad del mercado", agregó.