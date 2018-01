Nuevo fraude... ahora se hacen pasar por empleados de Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que personas ajenas a la institución se hacen pasar como empleados de Condusef con la finalidad de engañarlos y obtener un beneficio económico.



La Condusef advirtió que en los últimos días han recibido llamadas de usuarios que reportaron que un supuesto funcionario se presentó bajo el nombre de Leonel Aguilar, ofreciéndoles recuperar el dinero relacionado a una queja interpuesta ante dicha Comisión, solicitándoles para ello, información de sus tarjetas.



La institución explicó que los usuarios que reportaron dichas llamadas de estafa, no necesariamente tienen interpuesta alguna reclamación en la Condusef, por lo que consideró buscan engañar a los usuarios.



Por ello, alertó a la población no caer en engaños ya que no se tiene relación alguna con este supuesto funcionario y pidió a la población en general ser precavida ante este tipo de estafadores que únicamente busca perjudicar sus finanzas.



Las llamadas hasta ahora se han reportado en la zona metropolitana, pero dado el 'modus operandi' puede replicarse en otras entidades, por lo que llamó a la población en no caer en manos de estafadores.



También recordó a los usuarios que ninguno de sus funcionarios está facultado para lo siguiente:



Realizar visitas en tu domicilio ni solicitarte datos personales, NIP, token, números de cuenta o cualquier otra información personal, ni relacionada con algún producto o servicio financiero que hayas contratado. Acudir a los domicilios a ofrecer la reestructura de adeudos, otorgar o tramitar créditos, corregir o eliminar registros en el Buró de Crédito o solicitar pagos o dádivas por los servicios que presta.