Nuevas compañías gasolineras no reducirán precios en BC: APEGT

TIJUANA, BC.- La llegada de seis nuevas empresas para importar gasolina no hará mucha diferencia en la reducción de los precios al público, de acuerdo con José Luis Noriega, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT).



Las pláticas se han dado con empresas como la norteamericana Tesoro que maneja las marcas Arco, USA, Shell, Chevron. Pero también se habla de otras marcas como Bristish Petroleum, Total Gulf, entre otras.



De acuerdo con el empresario, la compañía que llegue sólo podrá usar el 20% de la capacidad de almacenamiento de la planta de Pemex en Playas de Rosarito. Esto supone que únicamente podrá abastecer a menos de una cuarta parte de las 212 estaciones de gasolina que hay en Tijuana.



Todas las demás estaciones de gasolina tendrán que comprar el combustible al precio que lo ofrece Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero además el presidente de APEGT dijo que en México al menos el 42% del costo del combustible son impuestos, en tanto que en otras partes del mundo los impuestos no rebasan el 32%.



El precio al público también lo componen el traslado y distribución desde Estados Unidos a la región, la utilidad del gasolinero, etc.



Según esto una vez que las gasolineras locales conozcan el valor del traslado y distribución de la nueva empresa que podrá importar el combustible, podrán estimar sus propios precios.



Actualmente Pemex es la única compañía que distribuye el combustible a las estaciones de gasolina y no transparente esos gastos, apuntó.



El dirigente de la APEGT aseguró que las empresas extranjeras ofrecen esquemas mejores a los de Pemex, empezando por la gasolina de mejor calidad.