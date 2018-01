Nahle descarta dar un ‘golpe de timón’ en la reforma energética

Rocío Nahle, a quien Andrés Manuel López Obrador consideró para encabezar la Secretaría de Energía si gana la Presidencia a mitad de este año, prometió no dar un golpe de timón y solamente “redireccionar” el barco de la reforma energética.



“Yo creo que tenemos que redireccionar, hacer el análisis puntual, qué funciona, qué no está funcionando, si está bien no hay problema vamos por ese camino, pero si no, si en el sector se entró con la corruptela que hay, no”, dijo.



En este sentido, aunque aceptó que la apertura del sector energético era necesaria, afirma que no fue la mejor forma de hacerlo.

FOCOS Plena atención. El indicador más importante que utilizaría Nahle para modificar la reforma sería la corrupción, principalmente en contratos petroleros.



Del pasado. En las elecciones de 2006, AMLO no realizó nombramiento para la Secretaría de Energía, mientras que en 2012 propuso a Adolfo Hellmund López.



“Creo que la estrategia de implementación al abrir este sector no fue la adecuada… podríamos haber dado una apertura, pero con una estrategia focalizada, una serie de pasos para ver si el paso uno funcionaba, continuaba el dos y luego con el tres”, comentó la ingeniero química.



Irían con privados

​

En entrevista con EL FINANCIERO, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados abrió la puerta a asociaciones con privados para construir nuevas refinerías en el país.



“En un proyecto nuevo de refinerías se puede dar una APP (asociación público-privada), pero en el contexto de refinerías nuevas, con un equitativo porcentaje de participación se puede analizar ese esquema”, comentó.



El proyecto de López Obrador contempla la construcción de dos refinerías adicionales a las seis existentes.



“En la India hay refinerías de privados muy exitosas, y hay del Estado que tienen eficiencias de más del 90 por ciento, todo para consumo propio, que haya una justa competencia con este tipo de oportunidades para todos, incluyendo el Estado”, comentó.



De acuerdo con datos de Pemex, la producción de las seis refinerías que opera en el país está en su mínimo histórico. Sólo durante noviembre se registró un promedio diario de 703 mil barriles al día, incluyendo gasolinas y otros combustibles.



Diagnóstico a medias



Reiteradamente Nahle habló de un diagnóstico que se tiene por parte del equipo de López Obrador en materia energética, sin embargo, reconoce que es limitado, pues acusa al Gobierno de ser opacos en la información que se publica.



“Tenemos un diagnóstico con los datos que están a la vista, pero adentro del sector hay una opacidad y hay un manejo de la información que ahora, a través de la ley de transparencia, se la resguardan, entonces hay que entrar a la información real”, comentó.



Como ejemplo, cuestionó la falta de interés por la generación eléctrica mediante hidroeléctricas, situación que no se ha justificado y solamente ha permitido que se aumente la dependencia de la importación de gas natural para las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



“Se puede hacer a corto plazo porque ya tenemos infraestructura, hay que rehabilitar nada más, igual que las refinerías”, comentó.