México y EU logran acuerdo en la 'dulce batalla'

México y Estados Unidos alcanzaron este lunes un acuerdo sobre el comercio de azúcar, dijeron dos fuentes cercanas a las negociaciones a Reuters, apagando una potencial guerra comercial entre ambos países que habría marcado la cercana renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



El acuerdo sería anunciado más tarde, dijo una de las fuentes. Ninguna de las dos proporcionaron detalles del pacto, que evitará que el edulcorante mexicano pague aranceles altos que lo hubieran dejado fuera del mercado estadounidense.



Las conversaciones giraron en torno a la renegociación de los llamados "acuerdos de suspensión", que regulan desde finales de 2014 la entrada del azúcar mexicano a Estados Unidos y que llegaban a su término el 5 de junio.



El acuerdo aliviaría algunas tensiones de cara a la renegociación del TLCAN, que arrancaría en agosto entre México, Estados Unidos y Canadá.



Durante meses, ambos gobiernos dialogaron sobre este conflicto. La semana pasada, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que aún no había un ultimátum al respecto.



"En mis negociaciones directas y diálogo directo con el secretario (de comercio, Wilbur) Ross, hasta este momento no ha habido una propuesta que se haya podido interpretar como un take it or leave it, (tómalo o déjalo) o como un ultimátum en esta negociación", dijo Guajardo a la prensa luego de su participación en un foro de competencia.



Durante el conflicto, la industria mexicana acusó que se les quería obligar a mandar azúcar de muy baja calidad para que dos empresas refinadoras de EU la refinaran y se quedaran con el mercado, en detrimento del TLCAN.



Y de no llegar a un acuerdo pedían al gobierno imponer aranceles a la fructosa de EU, que les come mercado aquí en la industria de bebidas y alimentos.



Por su parte, los productores estadounidenses querían que el 15 por ciento de las exportaciones azucareras mexicanas fueran refinadas y el resto fuesen de azúcar cruda.



El límite era de 53 por ciento según un acuerdo comercial anterior que fue suspendido en noviembre, cuando Estados Unidos acusó a su vecino de violar las normas comerciales.



El conflicto se avivó cuando la American Sugar Alliance (ASA), homóloga de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), acusó al azúcar mexicana de acabar con la producción de este edulcorante en el estado de Hawái.



Con información de Reuters, Bloomberg y Valente Villamil.