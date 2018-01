México tendrá 15.5 millones de trabajadores vulnerables: OIT

El empleo vulnerable también considera a los que laboran por cuenta propia, como independientes o trabajadores familiares no remunerados. (Cuartoscuro)

Se espera un aumento en el empleo vulnerable en todo el mundo durante 2018 y México no será la excepción, ya que el número de personas en ese tipo de trabajo aumentará en 200 mil, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Al presentar este lunes su informe anual “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2018”, la organización estimó que la mejora del empleo será “módica”, por lo que es probable que aumente el número de trabajadores en formas de empleo vulnerable, es decir, laborar por cuenta propia, como independientes o trabajadores familiares no remunerados.



El informe indica que México cerró 2017 con 15.3 millones de trabajadores en un empleo vulnerable; sin embargo, para 2018 la OIT estima 15.5 millones de mexicanos en ese estatus laboral, lo que significa que en un año se sumarán a ese tipo de empleo 200 mil personas.



Tanto en 2017 y 2018, los mexicanos en empleos vulnerables representan 26 por ciento de la fuerza laboral del país.



Para 2019, la OIT alerta que el empleo vulnerable podría seguir en aumento, a 15.7 millones de trabajadores de ese tipo.



La OIT define empleo vulnerable como aquel en el que es menos probable que se tengan acuerdos formales de trabajo y carezca de condiciones de trabajo decente o seguridad social apropiada, ya que se caracteriza por ingresos inadecuados, baja productividad y condiciones de trabajo difíciles, que “socavan” los derechos fundamentales de los trabajadores.



Situación mundial



Señaló que a nivel mundial se había logrado un avance significativo al reducir este tipo de empleo, sin embargo, desde 2012 está prácticamente estancada cualquier mejora en los niveles de empleo vulnerable.



En 2017, se calcula que alrededor del 42 por ciento de los trabajadores en el mundo, esto es mil 391 millones de personas, se encontraron en modalidades de empleo vulnerable, porcentaje que se prevé permanezca “especialmente” elevado en los países en desarrollo y emergentes, donde superaría el 76 por ciento y el 46 por ciento, respectivamente.



La OIT dijo que la proyección actual del empleo vulnerable para 2018 y 2019 es “preocupante” porque no se observa en el horizonte una reversión de la tendencia, ya que para este año se espera un aumento de 17.7 millones de personas en empleos de ese tipo para alcanzar un total de mil 409 millones de personas.



Para 2019 las proyecciones apuntan a que habrá mil 426.4 millones de personas en empleos vulnerables, lo que representará un aumento de 35.1 millones de personas respecto de 2017.