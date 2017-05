Guajardo prevé días buenos y malos en la renegociación

El próximo proceso de modernización del TLCAN será una ‘montaña rusa’ por lo que es clave que los interesados siempre tomen las perspectiva de fondo, de acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



“Les digo que esto va a ser una montaña rusa. Habrá días buenos, días malos, peores y mejores, lo importante es que los actores económicos estén, sin duda, viendo elementos fundamentales más de fondo”, dijo Guajardo durante su participación en el foro ‘México y Norteamérica: Un fuente de poder global’, organizado por la American Society Council of the Americas (ASCOA).



Apuntó que es optimista sobre el resultado de la modernización del tratado, pero que aquellos que reaccionen a estrategias de negociación y no hechos “generalmente se estarán equivocando”.



En tanto que de cara a la modernización del acuerdo, que deberá empezar a mediados de agosto, el funcionario quien encabezará al país en las negociaciones, pidió tomar en cuenta el calendario político ya que México como EU tendrán elecciones el próximo año y ante ello consideró que lo mejor que se puede hacer es mandar señales claras y certidumbre al definir objetivos de la negociación.



FOCOS Mejoras. Desde el inicio del tratado comercial se han hecho once modificaciones para actualizarlo, pero no se han realizado ajustes a profundidad.



Cercanía. Canadá y México coincidieron en que el acuerdo debe seguir siendo de tres vías. La relación entre ambas naciones permitió eliminar el requisito de la visa para viajar al país del norte.



“Si NAFTA fuera un paciente y lo ponemos en el quirófano sin una ruta hacia donde vamos ir en el proceso para mejorar la calidad de vida del paciente, lo que podríamos hacer es terminar descuartizando el paciente, decir de qué tratará esta negociación (...), nos ayudaría para estabilizar los mercados”, dijo.



IP ESPERA "DRAMA"

La Iniciativa Privada que participa en el ‘Cuarto de Junto’ para la eventual modernización del TLCAN vislumbra que el proceso sea un verdadero drama.



“Será dramático, esperamos subidas y bajadas, pero tenemos que mantenernos concentrados en lo que queremos conseguir”, dijo Moisés Kalach, coordinador del grupo de asesores durante su participación en el foro.



Sin embargo, el empresario textil y quien también participó en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP) es optimista también en cuanto al resultado final de la renegociación del tratado.



“Espero drama en el proceso y soy muy optimista de que el resultado final estará ok”, agregó.

