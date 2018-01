México sale del Top 10 de países más atractivos para invertir

Para los inversionistas globales, México no será tan atractivo en 2018 como lo fue el año pasado; en cambio Canadá recobró la confianza de los agentes y prácticamente tomó el lugar que tenía nuestro país en el Top 10 de las economías más atractivas en 2017, reveló la 21 Encuesta Global de CEO de PwC.



Estados Unidos se mantuvo como el país más atractivo para los inversionistas. La reforma fiscal del presidente Donald Trump representa un voto de confianza de los directivos globales en cuanto a que mejorará las perspectivas de crecimiento y mejora de los ingresos.



La encuesta que se presentó este lunes en el contexto del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza, indica que México retrocedió este año 5 lugares, para ubicarse en el puesto 13 de las economías más atractivas para invertir, saliendo así del Top 10.



En contraste, Canadá que se ubicaba en el sitio 15 en el 2017, este año recobró la confianza de los inversionistas y colocaron al país de la bandera de la hoja de maple en el lugar 9, es decir, subió 6 peldaños y eso lo metió el Top 10 de las economías más atractivas.



“En el caso particular de México, la incertidumbre generada por la reforma fiscal de los Estados Unidos y la renegociación del TLCAN ha tenido un impacto en la opinión de los CEO. No obstante, estamos seguros de que 2018 será un año de retos y buenas oportunidades”, afirmó Mauricio Hurtado, Socio Director de PwC México.



Después de Estados Unidos sigue China, Alemania y Reino Unido. Este 2018, India subió al lugar 5 desplazando de ese sitio a Japón.



La encuesta señala que cuando se observan los mercados geográficos a los que recurren los CEOs para su crecimiento, Norteamérica, específicamente Estados Unidos, encabeza las preferencias de los inversionistas globales, ya que 46 por ciento de los directivos globales lo consideran uno de los tres países más importantes para el crecimiento.



“Ahora que el presidente Trump puede reclamar la victoria en la reforma tributaria, esperamos que la economía de Estados Unidos continúe para crecer, al menos a corto plazo (…) No es de extrañar que América del Norte sea tan positivo, con casi dos tercios de los CEOs que creen que el crecimiento de la economía mundial mejorará y una mayoría indicando que están ‘muy seguros’ del crecimiento de los ingresos de su propia organización en 2018”, señala la encuesta.