México negociará TLCAN con histórico superávit ante EU

La obsesión de Donald Trump de revisar su balanza comercial con otros países no ha tenido efecto en la relación entre EU y México, a tal grado que el país llegará a la mesa de negociación para modernizar el TLCAN con un superávit histórico semestral, enmarcado por la mayor demanda de EU y la depreciación del peso.



En los primeros seis meses del año México logró incrementar 13.7 por ciento su superávit comercial con Washington con respecto al primer semestre del 2016 al pasar de 32 mil 483 millones de dólares a 36 mil 948 millones, de acuerdo con cifras del Buró del Censo de EU.



Y aunque Washington se jacte de haber logrado reducir entre mayo y junio su déficit comercial global de 46.4 a 43.6 mil millones de dólares, en el primer semestre del año, EU continuó incrementando su balanza deficitaria global.



“(En junio) el déficit de bienes y servicios se incrementó 26 mil 700 millones de dólares, o 10.7 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2016. Las exportaciones se incrementaron 64 mil 900 millones o seis por ciento. Las importaciones se incrementaron 91 mil 700 millones o 6.9 por ciento”, señaló un reporte difundido el viernes por el Departamento de Comercio de ese país.



Las cifras del primer semestre son sinónimo de que la economía de EU marcha en rumbo positivo, de acuerdo con Miguel Ángel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros de la UNAM, quien ve dos factores de peso detrás de este comportamiento: “Por un lado la debilidad del peso mexicano que hace que los productos mexicanos sean mucho más baratos para los norteamericanos, pero el otro factor es que se ha incrementando el empleo (en EU, lo que eleva el consumo)”, dijo González Ibarra.



Tan sólo el viernes, EU reveló que la tasa de desempleo bajó una décima para ubicarse en 4.3 por ciento.



Sin embargo, sería erróneo atribuir este comportamiento de la economía al presidente Donald Trump, pues estos datos son resultados de las políticas que vienen desde la era de Barack Obama, el predecesor del magnate inmobiliario, agregó el experto.



“La economía ha estado en contra de todo lo que ha pretendido Trump. Ha estado funcionando mejor, pero no por las propuestas de Trump. No ha podido llevar a cabo su propuesta de carácter fiscal ni las propuestas de carácter comercial. La economía norteamericana sigue su curso”, agregó González Ibarra.



A TODA VELOCIDAD



Al analizar las cifras por sector, destacó el comportamiento de la industria automotriz en los primeros seis meses del año, donde EU adquirió el equivalente a 57 mil 725 millones de dólares en automóviles, autopartes y camiones o vehículos de carga producidos en México, mientras que en sentido contrario vendió al país apenas 16 mil 909 millones de dólares.



En términos generales, las exportaciones de productos mexicanos hacia EU, reportaron un incremento anual de 6.9 por ciento en el primer semestre, la mayor tasa de crecimiento desde 2012.



Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, refieren que durante los primeros seis meses de 2017, su país compró 155 mil 80 millones de dólares en mercancías mexicanas. Con este resultado, las compras de productos de origen mexicano crecieron luego una caída de 1.1 por ciento en el mismo periodo del año pasado.



Asimismo, las ventas de EU reafirmaron a México como su segundo principal cliente de bienes, sólo detrás de Canadá, marcando un nuevo máximo histórico al registrar 118 mil 793 millones de dólares en el primer semestre, lo que representa un alza de cinco por ciento anual, el mayor incremento en los últimos tres años.6.1% creció el déficit comercial de EU con China en el primer semestre del año para sumar 170.7 mil mdd



MÉXICO, TERCER SOCIO MÁS IMPORTANTE



México sigue estando en el “podium” con el tercer lugar de los socios comerciales más grandes de EU, con una participación de 14.5 por ciento del comercio global al cierre del primer semestre de 2017, sólo superado por China y Canadá que empataron con 15.3 por ciento.



De acuerdo con el Buró del Censo de EU, México se colocó como el segundo mayor destino de las exportaciones de bienes y servicios estadounidenses, con una participación de 15.7 por ciento, mientras que Canadá, el otro miembro del TLCAN, se colocó en primera posición con 18.5 por ciento.



En cuanto a las importaciones que realizó Estados Unidos en el periodo, el 13.7 por ciento del total fueron de procedencia mexicana, posicionándose en el segundo lugar, mientras que una de cada cinco importaciones fue de origen chino (20.5 por ciento).



Las cifras revelan que de los 179 mil millones de dólares que importó Estados Unidos referente a vehículos de motor y autopartes, el 32.2 por ciento fueron de México, es decir, una de cada tres. Canadá, por su parte, tuvo una participación en este rubro de 18.3 por ciento y Japón 15.0 por ciento, ubicándose en el tercer lugar.



Las exportaciones de petróleo de México a EU sumaron 109 millones 621 mil barriles en el periodo, apenas el 7.3 por ciento del total.



*Con información de Jassiel Valdelamar