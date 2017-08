México llega a renegociación del TLCAN como no lo imaginó hace meses

México temía lo peor cuando Donald Trump resultó electo, pero nueve meses después es cautamente optimista sobre la renegociación del TLCAN con Canadá y Estados Unidos que es crucial para su economía.



Desde que entró a la Casa Blanca en enero, Trump bajó el tono de su retórica contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que considera "desastroso" para su país pero que en sus 23 años de vigencia hizo que México quintuplicara sus exportaciones



"Estamos alertas de que las cosas no cambien, así como están nos favorecen", dijo Ana Riquelme, quien dirige a fabricantes de dispositivos médicos que suministran a Estados Unidos desde catéteres hasta aparatos de resonancia magnética.



"Pedir no empobrece, y lo que buscamos es que las poquitas fracciones que quedan se liberen completamente (de arancel)", agrega la ejecutiva.



Su postura empata con la del líder de los empresarios mexicanos, Juan Pablo Castañón. "El tratado nos tiene que llevar a profundizar en cómo hacer sinergias y tener políticas para que podamos ser más competitivos", dijo Castañon.



El gobierno de México quiere lo mismo: ampliar la relación comercial y hacer más competitiva a la región de América del Norte frente a Europa y Asia.



Las negociaciones entre los tres países inician este miércoles en Washington a petición de Estados Unidos.



En México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, el proceso había generado alarma.



Trump llegó a decir que estaba dispuesto a retirar a Estados Unidos del tratado a menos que se modificara en favor de los intereses de su país.



Para Trump, los bajos costos de México hacen que muchas empresas se instalen allí para fabricar bienes que luego venden en Estados Unidos; lo cual termina haciendo perder empleos estadounidenses.



Sin embargo en mayo Trump optó por renegociar el tratado en vez de retirar a Estados Unidos y desde entonces sus diatribas han menguado.



Con las aguas algo más tranquilas, los negociadores están un poco optimistas, pues los objetivos de Estados Unidos para sentarse a la mesa de negociaciones fueron más conservadores de lo esperado.



"Me sentí aliviada", dijo Carla Hills, representante comercial de Estados Unidos durante la administración de George H. Bush (1989-93).



"Creo que los tres gobiernos van a estar de acuerdo en cosas como las reglas para los temas digitales, o comunicaciones y servicios y espero que haya progreso (...). Creo que necesitaba actualizarse", agregó la exfuncionaria.



RETOS



Hay temas que pueden ser piedras en el camino para las negociaciones como la insistencia de Estados Unidos de disminuir el déficit comercial de poco más de 64 mil millones de dólares que tiene con México.



"Eso no se va a resolver en una relación comercial. El déficit tiene que ver con una situación macroeconómica de que Estados Unidos es una economía que gasta más de lo que produce", dijo a la AFP Jaime Zabludovsky, subjefe de la parte mexicana en la negociación del TLCAN original.



A Zabludovsky también le genera inquietud la solicitud de eliminar el artículo 19 del tratado, que establece los mecanismos de solución de controversias comerciales.



"Esto ha funcionado muy bien para los tres países, pero los que tienen una visión un poco proteccionista, sienten que les quita margen de maniobra porque hay una especie de vigilante que dice si está bien o mal", agrega Zabludovsky.



CONTRARRELOJ



Se prevé que se realicen entre 7 y 9 rondas de negociación y se estima que concluyan antes de 2018.



El año próximo, México celebrará generales y Estados Unidos tendrá elecciones legislativas, un factor crítico ya que los resultados puedes afectar la aprobación final del acuerdo.



Zabludovsky es optimista. "Sí se puede hacer. La negociación hace 20 años se hizo en 14 meses cuando no había nada y se negociaron todos los textos", dijo.