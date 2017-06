México, dispuesto a atender queja de Trump en el TLCAN

México aceptaría cierto "reequilibrio" de su superávit comercial con Estados Unidos como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renovado, siempre y cuando ello no conduzca a aranceles u otras restricciones, dijo el secretario de Economía de México Ildefonso Guajardo.



"Estamos dispuestos a considerar cualquier reequilibrio, siempre y cuando sea a través de la expansión del comercio, no a través de la restricción del comercio", dijo Guajardo este martes en una entrevista con Bloomberg News en Washington, y agregó que su Gobierno se opone a los aranceles o cuotas a los bienes o servicios mexicanos. "Siempre que se trate de cómo podemos comprar más unos de otros, estamos dispuestos a trabajar de esa manera".



El elevado desequilibrio comercial de ese país con México ha sido uno de los argumentos de Donald Trump para amenazar con imponer impuestos a las importaciones y sancionar a firmas instaladas en el país, en lugar de producir en Estados Unidos.



En 2016, el intercambio comercial de Estados Unidos con México registró un déficit por 63 mil 192 millones de dólares, el más alto en los últimos cinco años y registró un crecimiento anual de cuatro por ciento.



Pero Guajardo dice que tiene más sentido que Estados Unidos intente reducir sus déficits con el mundo, en lugar de con países individuales. Estados Unidos debería "unirse" a sus vecinos México y Canadá para mejorar la competitividad de la región, lo que a su vez reducirá el déficit comercial global de Estados Unidos, dijo.



CONVERSACIONES FORMALES



Estados Unidos, México y Canadá se están preparando para renegociar el TLCAN, un acuerdo de 23 años que rige el comercio anual en el continente por más de 1.2 billones de dólares. Se espera que las conversaciones formales comiencen ya el 16 de agosto, después de que Estados Unidos consulte con los legisladores.



Como parte de las conversaciones sobre el TLCAN, México estaría abierto a comprometerse a no manipular su moneda con fines competitivos, dijo.



El Representante Comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer ha indicado a los legisladores estadounidenses que la administración Trump está interesada en agregar una cláusula cambiaria al tratado como modelo para otros acuerdos comerciales.



El Gobierno de Trump quiere impedir que los socios comerciales depriman artificialmente sus monedas, lo cual les daría ventajas sobre los exportadores estadounidenses, dijo Guajardo. "Como no usamos ningún tipo de esquema de manipulación de divisas, tenemos un mercado cambiario flotante, estamos muy contentos de considerar cualquier tipo de proceso que estabilice el peso mexicano".



INCENTIVOS



El secretario de Economía dijo que México estaría dispuesto a endurecer las llamadas reglas de origen, que determinan la cantidad de un producto que se debe producir en Norteamérica. "Sería beneficioso para los tres países tener reglas de origen más fuertes, pero hay que tener cuidado de no exagerar eso", dijo. "Si haces eso demasiado rápido, demasiado pronto, te puedes disparar en el pie".



Guajardo dijo que "los incentivos están alineados" en Estados Unidos y México para llegar a un acuerdo a fines del año o principios del 2018. Las autoridades mexicanas han pedido que las negociaciones del TLCAN concluyan a finales de este año para evitar que se vean afectadas por las posturas electorales antes de la votación presidencial del país en julio de 2018.



El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo la semana pasada que Estados Unidos quisiera concluir las conversaciones a principios del próximo año, debido al voto mexicano y a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos en noviembre de 2018.



Guajardo dijo que un acuerdo tendría que ser aprobado por el Senado de México. Si los tres países llegan a un acuerdo a principios del próximo año, el Gobierno mexicano podría presentar el pacto a los senadores para su aprobación en abril, dijo. "Si ese escenario no se materializa, definitivamente no estaremos en condiciones de hacer el proceso, y tendremos que pasar por las elecciones mexicanas".