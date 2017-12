México debe poner sus ‘barbas a remojar’ en pensiones, alerta Consar

Ante los cambios que se están gestando en materia de pensiones en América Latina, México debe poner “sus barbas a remojar”, ya que en los próximos años será inevitable realizar una reforma de pensiones en el país, alertó Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).



Cuestionado sobre los recientes acontecimientos en materia de pensiones en Argentina y Brasil, el presidente de la Consar dijo, en conferencia de prensa, que para todos los países de América Latina se está volviendo prioritario el tema de las pensiones.



“Tenemos que poner nuestras barbas a remojar, porque eventualmente podríamos estar en una situación similar si no atendemos nuestro sistema de pensiones”, aseveró Ramírez.



“Independientemente de si estamos de acuerdo con los cambios que se están dando en Argentina, Brasil, Perú, radicales o no, tienen su lógica y su mérito”, declaró.



En Argentina, Néstor Kirchner expropió las cuentas individuales y prometió a los argentinos pensiones sustanciosas y ante la presión fiscal que eso representó, se ha tenido que plantear una reforma provisional, que cambió la fórmula que se utiliza para calcular las jubilaciones y pensiones.



Ramírez precisó que el país que tiene el problema más grave de pensiones en América Latina es Brasil. El país carioca está tratando de responder a un problema fiscal a través de una reforma, porque nadie quiere perder beneficios.



El directivo sostuvo que hay premura para hacer adecuaciones a la reforma de pensiones en México, por lo que no es una opción.



Actualmente no es una “bomba”, pero mientras más se tarden estos cambios, será más costoso socialmente hablando.