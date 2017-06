México da primer paso en cobertura petrolera para fin de sexenio

México ha dado el primer paso en su programa anual de coberturas petroleras, pidiendo a los bancos de Wall Street cotizaciones de costos sobre las opciones para fijar los precios para el año siguiente, según fuentes familiarizadas con el tema.



México suele comprar opciones de venta de un pequeño grupo de bancos de inversión para asegurar los ingresos petroleros, comenzando tan temprano como en mayo, pero a veces hasta julio, en lo que se considera el mayor, y más secreto, acuerdo anual petrolero de Wall Street.



El país comenzó a pedir cotizaciones a los bancos tan recientemente como a finales de la semana pasada, dijo la fuente este viernes, que pidió no ser nombrada porque la información es confidencial.



La fuente no dijo si México realizó alguna operación después de recibir las cotizaciones. La Secretaría de Hacienda se negó a hacer comentarios.



La cobertura petrolera mexicana, que típicamente cubre entre 200 millones y 300 millones de barriles, tiene el potencial de alterar el mercado en tanto los bancos que suscriben las opciones de venta para la Secretaría de Hacienda de México se protegen en el mercado vendiendo futuros y swaps de petróleo y productos refinados.

Las opciones de venta dan a México el derecho, pero no la obligación, de vender crudo a un precio y tiempo predeterminados. La cobertura se extiende de diciembre a noviembre.



Los operadores y corredores de opciones de petróleo detectaron el jueves y viernes operaciones que en el pasado se han asociado con una reducción del riesgo de los propios bancos a cargo de la cobertura petrolera mexicana.



El año pasado, el gobierno mexicano gastó mil millones de dólares en comprar opciones de venta para asegurar un precio promedio para su canasta de exportación de 38 dólares por barril para el 2017.



En lo que va del año, la canasta mexicana de exportación ha promediado 44 dólares por barril.



Además, Petróleos Mexicanos también cubrió parte de su producción para 2017, gastando casi 134 millones de dólares en comprar una opción de venta que le da protección si los precios caen por debajo de los 42 dolares el barril.



El país latinoamericano ha recibido atractivos pagos de su programa de cobertura petrolera, ganando un récord de 6 mil 400 millones de dólares en 2015 después de que la OPEP se embarcó en una guerra por cuota de mercado que hizo caer los precios.



México ganó 5 mil millones de dólares en 2009, después de la crisis financiera global, y otros 2 mil 700 millones de dólares en 2016.



Desde que inició el programa de cobertura petrolera en 2001, México ha obtenido ganancias por 2 mil 400 millones de dólares. Sus coberturas produjeron 14 mil 100 millones de dólares en ganancias y pagaron 11 mil 700 millones de dólares en comisiones a bancos y operadores.



El país también ganó dinero en los años noventa, cuando la cobertura no se hacía anualmente.



A pesar del éxito de cobertura de México, pocos países ricos en materias primas han seguido su ejemplo. Ecuador cubrió sus ventas de petróleo en 1993, pero las pérdidas desencadenaron una tormenta política y el país nunca volvió a intentarlo.



Recientemente, países importadores de petróleo como Marruecos, Jamaica y Uruguay han comprado protección contra el aumento de los precios de la energía, pero sus acuerdos habían sido relativamente pequeños.



México comenzó el año pasado a cubrirse a fines de mayo cuando los precios del petróleo alcanzaron su máximo después de un suave comienzo del año. Sin embargo, esta vez, los precios del petróleo están cayendo después de un comienzo relativamente fuerte en 2017.



El crudo Brent, la referencia global, alcanzó un máximo de 57.10 dólares el barril a principios de enero y se acercó a esos máximos en abril. Pero desde entonces se ha debilitado para cotizar por debajo de los 48 dólares este viernes.



México ha utilizado tradicionalmente bancos, incluyendo JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup y BNP Paribas para su cobertura anual, según documentos del gobierno.



El año pasado, la unidad de negociación de Royal Dutch Shell se convirtió en la primera entidad no bancaria en unirse a la cobertura, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto.



: