FMI ratifica línea de crédito flexible por 86 mil mdd para México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo este martes que México continúa cumpliendo con los criterios para acceder, en caso de requerirlo, a una línea de crédito flexible por el equivalente a unos 86 mil millones de dólares, aprobada el año pasado.



México nunca ha utilizado la línea de crédito que le fue otorgada por primera vez en 2009 y que es vista como un blindaje adicional para la segunda mayor economía latinoamericana ante un escenario global de volatilidad.



El organismo dijo en un comunicado que había concluido el lunes una evaluación del cumplimiento de México de los requisitos para mantener la línea de crédito, y reafirmó que el país continúa cumpliendo con los criterios de acceso a los recursos.



El acuerdo vigente por dos años fue aprobado el 27 de mayo de 2016 por el FMI por un monto de 62 mil 389 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), una referencia para el prestamista internacional.



Los mercados globales fueron sacudidos a finales del año pasado tras la victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una incertidumbre en torno a sus políticas comerciales y económicas.



El peso mexicano en particular fue uno de los activos más golpeados y en enero se hundió a un mínimo histórico de 22 unidades, aunque desde entonces ha recuperado terreno y opera este martes alrededor de 18.60 por dólar.



El primer acuerdo de la línea de crédito para México fue aprobado el 17 de abril de 2009 y renovado sucesivamente el 25 de marzo de 2010, el 10 de enero de 2011, el 30 de noviembre de 2012 y el 26 de noviembre de 2014.



MEADE RECIBE CON BRAZOS ABIERTOS RATIFICACIÓN



La ratificación por parte del FMI de una línea de crédito por 86 mil millones de dólares para México pusieron contento al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.



"(Podremos) seguir teniendo acceso a esa línea de crédito flexible que complemente nuestras reservas y nos da un espacio de resistencia y fortaleza adicional para hacerle frente a un entorno de incertidumbre, es sin duda una buena noticia y nos da gusto", dijo Meade.



Sin embargo, el titular de Hacienda, quien habló luego de su participación en un foro de la Americas Society American Council for the Americas (ASCOA), precisó que no implica que forzosamente se vaya hacer uso de ella.



"Siempre es una posibilidad, pero es una posibilidad que frente a contingencias que hoy no se nos han actualizado y que por lo tanto no ha sido necesario utilizarla, pero como cualquier seguro lo que nos da tranquilidad es tenerla, saber que ahí está y mandar la señal al mundo de que tenemos esa cobertura y respaldo", agregó el funcionario.



