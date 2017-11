México apunta a un TPP sin EU

Ante las complicaciones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México apostaba por retomar el Acuerdo Transpacífico (TPP) sin Estados Unidos, sin embargo, esto no ocurrirá, al menos en dos años, reconoció Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.



“Japón tuvo la inteligencia de replantear la estrategia y de considerar que podemos reposicionarnos los 11 países sin Estados Unidos, dejando congelado lo que es atractivo para Estados Unidos, sujeto a que si en el futuro tuviera interés de reincorporarse, se reactivaran esos beneficios para Estados Unidos. Estamos hablando claramente de un escenario que no va a pasar en los próximos dos años, pero no podemos dejarlo de un lado y sin embargo, también la conectividad que nos da poder establecer esta relación con los 11 países”, dijo en entrevista radiofónica.



En el marco de la reunión de los países de Asia Pacífico, el funcionario destacó que hay buena voluntad entre los países miembro del tratado, aunque algunos quieren diluir su compromiso.



“Yo creo que hay una buena voluntad, estamos ahorita negociando, algunos países quieren diluir sus compromisos y México no está de acuerdo con eso, pero es muy probable que si haya una declaración de líderes, comprometiéndose a tratar de avanzar esto y tratar de concretarlo”, comentó Guajardo.



El titular de Economía reconoció que la quinta ronda del TLCAN se adelantó dos días, del 17 al 15 de noviembre, debido a cuestiones de agenda.



IMPLICACIONES DEL FIN DEL TLCAN



El 96 por ciento de los inversionistas encuestados por un sondeo realizado por la organización Trade Leadership Coalition consideró que el impacto para México de una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será negativo.



La encuesta incluye 103 respuestas de 97 firmas con diferentes especialidades en el mercado financiero americano.



El 92 por ciento de los encuestados son gerentes de portafolio que manejan activos combinados de 2.3 billones de dólares.



Un apunte más del estudio es que los inversionistas en Wall Street aún no han incorporado en sus valuaciones la salida de su país del tratado.



Macario Schettino, consultor político y económico, señaló que esto es una buena señal, pues implica que en los mercados aún es irreal la posibilidad de que se retire el llamado vecino del norte del acuerdo.



“El único que cree que es buena idea salirse del acuerdo es Trump y sus asesores más cercanos. El resto del empresariado americano tiene muy claro que no es lo adecuado”, comentó Schettino.



Un reporte de BofA Merrill Lynch coincide con estos resultados e incluso es más agresivo al señalar que la salida de EU del tratado podría implicar una “pequeña recesión” para México.



Con información de Sergio Meana*