México alcanza récord en exportación de mango gracias a EU

LOS MOCHIS, Sin.- El consumo de mango en Estados Unidos se incrementó de una a 2.8 libras por persona en la última década, lo que ha permitido a los productores mexicanos alcanzar una exportación récord de 73 millones de cajas con valor de casi 500 millones de dólares, en 2016. Y la expectativa para esta temporada de verano 2017 podría incrementarse hasta en un 30 por ciento más.



Así lo expuso el director de investigaciones del National Mango Board (NMB), Leonardo Ortega, al impartir la conferencia “Tendencias del Mango y el Consumidor Norteamericano” ante la Asociación de Productores y Exportadores de Mango de la Zona Libre.



Dijo que en los últimos diez años se ha duplicado el consumo y la importación de mango en la Unión Americana, pues en 2005 no llegaba ni a una libra de consumo por personas, y para 2016 aumentó a 2.8 libras por persona.



Destacó que aún existen norteamericanos que no comen mango, pero de acuerdo a investigaciones de la NMB, el consumo podría incrementarse hasta en un 67 por ciento, ya que en los últimos seis meses de alcanzó un 50 por ciento de consumo por persona. “Con una buena promoción, hay manera de incentivarlos para que consuman más mango”



El funcionario de la NMB expuso su conferencia dentro del “Cuarto Taller Produciendo y Comercializando Mangos de Exportación de Calidad” organizado por la Asociación de Agricultores de Río Fuerte (AARFS).



El presidente de la AARFS, Daniel Ibarra Lugo, por su parte, mencionó que en Estados Unidos no tienen competencia los exportadores de mango mexicano, porque el producto que se manda a ese país representa el 65 por ciento del consumo norteamericano.



Reiteró que no hay temor a que les impongan arancel, porque no es un producto de primera necesidad de consumo en Estados Unidos, por lo que los exportadores de mango de Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Oaxaca – que son los principales productores en México – podrán estar tranquilos.



Las variedades de mango que se consumen en Estados Unidos son Tommy, Ataulfo, Ken, Keit y Heyden. Sinaloa aporta la mayor parte de la exportación mexicana a Estados Unidos.



La temporada 2017 iniciará este mes de junio con los trabajos de corte y empaque de la cosecha 2017 y se pretende exportar a Estados Unidos unas 45 mil toneladas. Otros países a donde se envía mango mexicano son a Francia, Inglaterra, Italia y Japón.