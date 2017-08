Mexicanos, los más ‘fogueados’ en la renegociación del TLCAN

Los negociadores del TLCAN suman varios años de experiencia tanto en el sector privado como en el público, aunque en el caso mexicano llevan ventaja por haber negociado más acuerdos.



En poco más de un mes, ellos serán los negociadores que llevarán en sus hombros la responsabilidad de reforzar el TLCAN.



LA EXPERIENCIA DE MÉXICO

El sello del equipo nacional es la experiencia, según el director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Fernando Ruiz Huarte.



“Otro tema es el conocimiento sobre lo que implica las distintas disciplinas de un tratado de libre comercio”, dijo.



La experiencia que tiene México en negociaciones comerciales rompe fronteras, pues a decir del embajador Fernando de Mateo, quien representó a México en la Organización Mundial de Comercio, la basta red de tratados firmados lo confirman, una estimación que coincide con la de Brian Riley, experto en comercio del think tank The Heritage Foundation.



“México tiene un grupo de negociadores entre los mejores del mundo, suena a presunción, pero es algo que a mí me lo han dicho en diferentes foros”, dijo De Mateo, actual director de evaluación de proyectos económicos en la SE, en una entrevista reciente.



Además, cuentan con un Canciller que, según analistas, puede fungir como la llave para transmitir mensajes hasta la Oficina Oval debido a la relación que Luis Videgaray tiene con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner.



Si no basta, todos ellos serán asesorados por guías de primer nivel pues en el “cuarto de junto” cuentan con figuras como Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, quienes fueron las cabezas del equipo negociador mexicano en la creación del primer TLCAN, así como asesores en acuerdos comerciales con Japón, la Unión Europea, numerosos países de Latinoamérica, e Israel.



EL PODER DE EU

Podrán no contar con tanta experiencia reciente en la negociación de tratados comerciales, como es el caso de los equipos de México y Canadá; sin embargo, eso nos los debilita, de acuerdo con Riley, analista e investigador del Heritage Foundation.



“Ross viene del sector privado y tienen una forma empresarial de abordar las cosas. Creo que es algo que hará más fácil llevar el TLCAN al éxito. Es alguien acostumbrado a negociar entre empresas y no es el tipo de persona que quiere perder mucho tiempo”, dijo Riley.



En tanto que Robert Lighthizer es un litigante avezado que se sabe de memoria los marcos regulatorios y la solución de controversias comerciales, pues litigó durante años en temas comerciales, agregó.



LA DISCIPLINA DE CANADÁ

Al igual que los otros dos países, el historial de acuerdos comerciales con los que cuenta Canadá hacen que su equipo sea visto con muy buenos ojos para Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México.



Además de que la gran fortaleza de los canadienses es la institucionalidad y la disciplina con la que operan, comentó.



“Se mueven by the book. Son disciplinados, si el entrenador les dice que aunque vayan perdiendo 3-0 tiene que dejar jugar al rival y dejar que se acerque y salir al contragolpe aunque estén desesperados, ellos van a lo que les dijo su entrenador”, agregó.



