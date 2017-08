Mérida, Cancún y Acapulco tendrán un nuevo ‘boom’ económico

Mérida, Cancún, Acapulco o Tuxtla Gutiérrez tendrán un nuevo 'boom’ económico: el de las terminales de almacenamiento de gasolina, pues de acuerdo con la nueva Política de Almacenamiento Mínimo de la Secretaría de Energía, para 2025 los gasolineros de estas ciudades deberán guardar el volumen equivalente a 13 días de ventas, como mínimo.



En otras regiones del país como la de Centro y Norte, que incluyen a la Ciudad de México y Monterrey, el inventario será al menos de 10 y 11 días, respectivamente, según la política que está a discusión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).



ELEVAR INVENTARIOS



México actualmente no tiene una política de almacenamiento de hidrocarburos, ni de refinados y solo almacena el equivalente a 2.5 días de ventas, es decir sólo 60 horas.



Esto significa que de existir algún impedimento en el flujo normal de los hidrocarburos (por ejemplo, un huracán en Veracruz que impida que llegue un barco cargado de gasolina de Estados Unidos, un bloqueo en las platas refinadoras, o un paro a los camiones de Pemex) solo hay unas cuantas horas para resolver el problema antes de que una región se queda sin combustibles.



En otros países por Ley se deben almacenar 56 días, como en el caso de Italia, así como 31 y 22 días en los casos de Reino Unido y Francia, respectivamente.



El documento de la Cofemer argumenta que la política de almacenamiento no se había implementado en México porque antes el Estado era el encargado de abastecer al país de energéticos.



“En un mercado interno cerrado, el Estado funge como el principal agente para asegurar la continuidad y suficiencia en el mercado. Sin embargo, en un mercado abierto los particulares son los principales actores, por lo que la seguridad energética debe abordarse como una estrategia de incentivos a la inversión”, explicó la Sener en esta nueva política.



La demanda de gasolinas en México se estima que crecerá al 2030 a una tasa anual de entre 1.9 y 4.2 por ciento, según el escenario contemplado en la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030.



FALTA CONSENSO



En la misiva se hace claro que la política de almacenamiento aplica para “los titulares de los permisos de comercialización y distribución que vendan gasolina, diésel y turbosina a estaciones de servicio o usuarios finales”. En resumen, para los gasolineros.



Jesús Montoya, director de operaciones de FullGas, el grupo líder del sureste del país, expuso que en la práctica esta buena idea de la Sener no será tan sencilla.



“Nosotros por política interna de la compañía buscamos siempre tener cinco días de almacenamiento en nuestros tanques de Magna, pero muchas veces Pemex ni siquiera me deja comprarle esa cantidad. Ahorita con la tormenta tropical Patrick le pedimos más a Pemex pero nos pidió nuestros tirajes de monitoreo, y lo que hace Pemex es darle prioridad a los gasolineros que viven al día”, explicó.



Una cuestión más es que esta política no se mantendrá sólo en lo operativo, es un tema financiero que al gasolinero le puede costar.



“El tema es que si yo llegara a comprar para almacenar primero necesito tener el dinero extra para comprar un inventario que posiblemente no vaya a vender, y segundo, si ese lote lo compré a 17 pesos, y el día que lo vendo está a 16.50, voy a perder, y está la posibilidad de ganar la cual afecta más al consumidor”, mencionó el empresario.



YA HAY INTERESADOS



Hay una empresa que ya está interesada en invertir en nueva capacidad de almacenamiento: Kansas City Southern. Así lo dejo ver la empresa en su reporte al segundo trimestre de este 2017.



Patrick Ottensmeyer, director general de la compañía, hizo referencia a sus inversionistas sobre la poca capacidad de almacenamiento en México, y prometió que habrá un crecimiento significativo de estas terminales en este país en los próximos 12 meses.



“México tiene abasto para 2.5 días y Estados Unidos para 90, entonces cuando pensamos en los gigantescos almacenamientos que se tienen que construir aún nos falta un buen camino por recorrer. “Lo que es seguro es que el crecimiento lo vamos a ver no solo para la segunda mitad de este año sino en el 2018”, señaló Ottensmeyer.