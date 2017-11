Mejor 6 años sin TLCAN que padecer 30: IP

De cara a la quinta ronda de negociaciones, el sector privado tiene la intención de que el resultado sea favorable, pero no a cualquier precio, de no lograrse, “hay opciones y vida después del TLCAN”.



Además el país tiene una agenda interna que debe procurar un entorno que permita el desarrollo de las empresas, su competencia y crecimiento, coincidieron líderes.



En el Encuentro Empresarial de la Coparmex, en Querétaro, Gustavo de Hoyos, dijo que el sector privado está haciendo todo por apoyar a las autoridades en un nuevo acuerdo, pero no a cualquier precio.



“Queremos un TLC, pero no en cualquier condición. Es preferible quedarnos sin TLC por dos o seis años que acceder a cuestiones que no le convienen al país y padecer por 30 años”.



Añadió que sin TLCAN “las empresas seguirán invirtiendo y vamos a seguir teniendo comercio con EU”.