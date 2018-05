Los posibles escenarios para el TLCAN , de acuerdo con una experta

Entre los posibles escenarios sobre lo que podría pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentra que Estados Unidos ceda en algunas de sus demandas a cambio de que se cumpla su petición para el sector automotriz.

“Hay muchos temas que todavía están en la mesa y que es difícil pensar en este momento que pueda haber un acuerdo en principio; sin embargo, leyendo la intención de negociación de (Donald) Trump, no nos olvidemos que su principal objetivo es el sector automotriz, él quiere regresar plantas automotrices a Estados Unidos porque con eso va a regresar el empleo, en su opinión, y con eso va a reducir el déficit que tiene con México”, señaló Luz María de la Mora, profesora de la división de estudios internacionales del CIDE, en entrevista con Víctor Piz para el programa Al Sonar la Campana .

Por lo que si México, Estados Unidos y Canadá llegan a un acuerdo sobre las reglas de origen del sector automotriz, el gobierno estadounidense abriría el espacio para llegar a acuerdos sobre otros temas.

Sin embargo, destacó que las propuestas estadounidenses de que los autos que entran a ese país tengan 75 por ciento de contenido regional y que se estipule un pago de 16 dólares la hora, entre otras ideas complican llegar a un acuerdo.

“Complica mucho porque estamos hablando de temas que no se han discutido, que no se han tratado, probado en otros acuerdos comerciales. Estás hablando de consideraciones completamente nuevas, éste tema salarial vinculado a la contabilidad de una regla de origen es algo que no se ha visto, no significa que no se pueda hacer pero hay que ver cuál es el beneficio y cuáles son las capacidades técnicas de los exportadores de autos y autopartes”, agregó la experta.

Comentó que para México sería muy difícil cumplir con una regla que va a estar vinculada a un salario de 16 dólares la hora porque precisamente el atractivo del país es un salario competitivo. Por lo que es necesario que los países trabajen en un marco técnico que respalde ésta propuesta.

Agregó que, de acuerdo con las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, la fecha fatal para que se llegue a un acuerdo sobre el TLCAN es el 15 de mayo, debido a que se requieren otros meses más para que el actual Congreso estadounidense ratifique el nuevo TLCAN antes de que se renueven las Cámaras estadounidenses en las elecciones de noviembre.

Indicó que sino se llega a un acuerdo en el TLCAN se ve complicado que se pueda hacer algo al respecto desde el TPP-11 debido a que Trump ha estado cambiando su opinión al respecto.

Señaló que podría hacer un acuerdo si hay flexibilidad de los tres países para buscar acuerdos que a lo mejor no los dejarán contentos, pero con ellos que puedan vivir.

"Vamos a dejar sobre la mesa lo más que podemos, vamos a quitar lo que realmente no podamos transitar y vamos a quedarnos con un paquete más pequeño, podríamos tener algo, aunque hay que tener en cuenta que no es el final de la relación comercial, se puede seguir negociando", señaló.