Los plátanos orgánicos de Colima llegan a Rusia

COLIMA, COLIMA.- Seis contenedores de plátano orgánico partieron desde el Puerto de Manzanillo con destino a Rusia este martes.



Este es el primer envío de esta fruta colimense a ese país, informó la Secretaría de Desarrollo Rural de ese estado.



La empresa Grupo Coliman cumplió con los protocolos para la exportación de esta fruta y contó con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de acuerdo con el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales.



“Para el tema del protocolo, (esta) es la forma en como entra documentado (el producto) a Rusia. Logramos destrabar un problema que había para que los plátanos orgánicos producidos en Colima puedan consumirse en ese país, lo cual es una satisfacción para los productores porque además es una empresa colimense”, sostuvo.



El funcionario estatal hizo saber que fueron seis contenedores de 20 toneladas cada uno, pero después de establecer el comercio del mismo, la cantidad enviada seguirá incrementándose porque existe demanda el producto en la actualidad.



Sobre el procedimiento para la exportación, detalló que el producto tuvo que ser almacenado a través de un proceso en donde se encapsula el etileno para que el plátano no madure y pueda llegar en buenas condiciones.



No obstante, abundó que se aplica un gas que encapsula el etileno porque el producto tarda de 30 a 35 días en llegar y cuando se abre el contenedor empieza el proceso de maduración normal.



Los plátanos producen, de forma natural, etileno, lo cual favorece su maduración y acelera el proceso de otras frutas que estén cerca.



Morales Anguiano dijo que tal como ya se tiene un mercado en Rusia, hay países interesados en el producto como Japón, China, entre otros.



Calificó como positivas las oportunidades del mercado en dichos países para los productores no solo de Colima, sino de México, ante algún cambio en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).