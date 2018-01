Los mercados mexicanos ganan en la era Trump

Este sábado se cumplen 12 meses de que Donald Trump ocupó la silla presidencial de Estados Unidos y desde entonces muchos fantasmas se disiparon y los mercados en México mostraron un comportamiento positivo, al igual que los flujos de capital al país.



Marco Oviedo, jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays, destacó que actualmente hay más certidumbre de lo que Trump puede y no puede hacer.



“Este jueves tuvimos otra vez un tuit en contra de México mencionando el muro y el TLCAN, y el mercado no reaccionó absolutamente nada; el peso conservó la calma y se mantuvo bastante estable, incluso ya moviéndose por otro tipo de variables y no por los ‘tuitazos’ del presidente Trump”, dijo.



“Este año va a ser mucho más tranquilo en ese sentido, esa certidumbre va a ayudar a que también tengamos un poco más de estabilidad y que empecemos a hablar de otros temas”, agregó el experto.



Raúl Martínez-Ostos, presidente y director general de Barclays México, recordó que hace 12 meses hubo un efecto de exacerbada preocupación por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, por lo que el precio de la divisa estadounidense alcanzó niveles de 21 a 22 pesos.



Añadió que ante esa coyuntura se avizoraba alta volatilidad de corto plazo y también había preocupaciones de que la relación de Estados Unidos con México iba a ser muy complicada.



Sin embargo, la moneda mexicana ha sido la ganadora en la era Trump, al presentar un avance de 14.95 por ciento frente al dólar, del 20 de enero de 2017, al 18 de enero de este año. El dólar en ventanilla bancaria cerró ayer en 18.90 pesos y el interbancario en 18.6495 pesos.

En el mismo periodo el principal indicador del mercado accionario en México registró un avance de 7.49 por ciento, mientras que en el mercado de deuda, el precio del bono a 10 años, uno de los más negociados, ganó 1.93 por ciento.



Contrario a lo esperado, el apetito de los extranjeros por activos denominados en pesos mostró un comportamiento positivo. En los 12 meses de la era Trump los flujos de capitales para la compra de deuda gubernamental aumentaron en 20 mil 936 millones de pesos.

Adicionalmente, en este año, 10 mil 320 millones de dólares de capitales foráneos entraron para la compra de acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



En tanto, la entrada de remesas a México alcanzó un máximo histórico de 26 mil 167 millones de dólares de enero a noviembre del año anterior, como respuesta al mejor comportamiento de la economía norteamericana, pero también a la política antiinmigrante de Trump.



De acuerdo con Carlos Hernández, analista de Masari Casa de Bolsa, el balance para México con Trump se puede calificar hasta ahora como positivo, aunque todavía hay riesgos en el futuro cercano que pudieran generar presiones sobre variables financieras y económicas clave.

cambios importantes



Entre los cambios más importantes de Trump al inicio de su mandato estuvo su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y del Tratado de París, encaminado a cuidar el medio ambiente.



Su principal logro fue la aprobación de la reforma fiscal, que redujo la tasa corporativa de 35 por ciento a 21 por ciento.



Aunque el mandatario estadounidense busca terminar el TLCAN, hasta ahora no lo ha hecho. Ayer todavía arremetió en contra del acuerdo comercial. Las declaraciones de Trump se dan previo al inicio de la sexta ronda de negociaciones del tratado.



“Las declaraciones de Trump en contra de México deben ser consideradas como una forma de presión previo al inicio, la próxima semana, de la sexta ronda de negociaciones del TLCAN”, declaró Carmen Alcíbar Corona, analista del Grupo Bursamétrica.