Los industriales ya le escribieron su ‘cartita’... a los presidenciables

Los candidatos a la Presidencia de México deberán resaltar en sus campañas presidenciales la importancia de la industria como columna de la economía y exponer propuestas para mantenerla y hacerla crecer, señaló Rodrigo Alpízar, aspirante a dirigir la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).



“Es importante destacar en la agenda mediática de las campañas presidenciales, que la industria es la columna de la economía y que hay que cuidarla”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg.



Para Alpízar, uno de los tres aspirantes a presidir la máxima confederación industrial, el nacionalismo que declara el presidente Trump está marcando la agenda tributaria a nivel global y México debe responder en esa dirección.



“Al ser un vecino estratégico no puede abstenerse de una discusión y un debate muy serio; si bien también es cierto que no tenemos los alcances de endeudamiento que Estados Unidos plantea de llegar a cerca de 1.2 billones de dólares en los próximos 10 años, tendremos que encontrar la manera de no perder competitividad y es fundamental seguir ampliando la base gravable y de esa manera incorporar más (contribuyentes) a la formalidad”, subrayó.



Ante los retos que dibuja el próximo año, los industriales requieren de un líder con una agenda de unidad, que considere las necesidades de todas las ramas industriales, por lo que el ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey busca construir un proyecto integral, pero también colaborar para que la totalidad del proceso electoral interno sea democrático y transparente.

Sucesión Alpízar aspira a suceder a Manuel Herrera al mando de la Concamin, integrada por 64 cámaras y más de 40 asociaciones.





Estado de derecho



Alpízar indicó que entre los industriales están preocupado por la situación del Estado de derecho en el país, en particular los temas relacionados con el robo de mercancías, el contrabando y la piratería.



También el tema de la estabilidad macroeconómica del país preocupa al gremio, ya que según el aspirante a dirigirlos, hay un nerviosismo por el comportamiento del endurecimento de la política monetaria de EU, el desenlace del TLCAN y otros factores como el nacionalismo en el vecino del norte.



La primera etapa de las elecciones termina mañana cuando las cámaras integrantes de Concamin presentan sus propuestas de candidatos, donde además de Alpízar están Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y Francisco Cervantes, dirigente de la Cámara Regional Arenera.



Una segunda etapa del proceso de elección será entre enero y febrero próximos donde los aspirantes presentarán sus proyectos y se hace la votación formal para tomar protesta a mediados de marzo en relevo de Manuel Herrera Vega.



Con la intención de construir un proyecto de unidad que integre la visión de las 64 cámaras miembro de la Concamin y más de 40 asociaciones, Alpízar ha realizado más de 175 reuniones para construir consensos.

“Vemos coincidencia entre todas las cámaras que quieren que el proceso de elección interna sea democrático y ejemplar”, indicó.