Hacienda ya no tendrá Remanente de Operación en 2018: Carstens 

En la víspera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envíe al Congreso el Presupuesto 2018, el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, adelantó que el siguiente año ya no habrá Remanente de Operación que sea producto de las ganancias de operación del Banco Central.



"Hasta donde tengo entendido, y yo creo que lo hace con toda prudencia, la Secretaría de Hacienda va a presentar en Criterios Generales en Política Económica un Presupuesto de cero remanentes de operación ¿por qué?, porque no hay nada que asegure que ese vaya a a ser el caso del próximo año", adelantó.



"Entonces lo prudente es precisamente suponer de que no habrá remanentes y yo creo que por lo que sé que esa es la intención de la Secretaría de Hacienda", dijo en conferencia de prensa para presentar los resultados del Informe Trimestral Abril-Junio 2017.



Debido a que 2016 fue un año en el que el peso perdió una buena parte de su valor frente al dólar, las reservas internacionales del Banxico se apreciaron y se obtuvo un Remanente de Operación por más de 321 mil millones de pesos.



El pasado 28 de marzo de 2017, el Banco de México enteró 321 mil 653 millones de pesos al Gobierno Federal por concepto de su Remanente de Operación, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (ROBM).



De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Gobierno Federal utilizará el 70 por ciento de dichos recursos, equivalentes a 225 mil 157 millones de pesos para la amortización de deuda contraída en años anteriores y/o para reducir el endeudamiento del año en curso.



Por su parte, durante la conferencia anual de la calificadora Moody´s, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el gobierno federal logrará este año el superávit primario sin el empujón extra que representan los remanentes del Banxico.



"Vamos a alcanzar un superávit primario este año sin el remanente del Banco de México y para nosotros es muy importante señalarlo. El hecho de que cumplamos con nuestra trayectoria fiscal no era contingente en que recibiéramos el remanente", dijo Meade ante representantes del sector financiero y bancario mexicano.



En este sentido, el funcionario explicó que el remanente de las operaciones del Banxico mejorará el resultado esperado.



Sobre el presupuesto, que será presentado el 8 de septiembre, el titular de Hacienda adelantó que se elevará la plataforma de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no dio detalles de cifras.



"Esperamos que el año que entra la producción de Pemex sea un poco mayor a la que tuvimos este año, pero ahí estamos trabajando con Pemex", dijo Meade a la prensa, al término del evento.