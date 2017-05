Sener llevará luz al campo con paneles solares

La Secretaría de Energía, a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), instalará 10 mil sistemas fotovoltaicos o paneles solares en las comunidades con bajos recursos a las que la red eléctrica no puede llegar.



Con ello serán beneficiadas 45 mil personas a través de la inversión de 438 millones de pesos.



El secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, explicó que estos recursos salen precisamente del FSUE que está fondeado con recursos que dan empresas que participan en los nuevos mercados eléctricos del país, así como terceros interesados.



"Pretendemos atender 898 comunidades en 11 estados a través de la inversión de 438 millones de pesos con los que se instalarán mas de 10 mil sistemas fotovoltaicos en beneficio de 45 mil mexicanos", dijo Coldwell este lunes.



La instalación la harán empresas privadas que deberán presentar sus ofertas a la Sener y ser adjudicatarias del proceso, detalló el subsecretario de electricidad, Cesar Hernández, quien también señaló que es la Primera Convocatoria del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.



Una ventaja que está viendo la Sener es que el costo de generar energía mediante paneles solares disminuirá 25 por ciento para el 2021.



"La Administración de Información de Energía (EIA) espera que los costos de la energía solar disminuyan 25 por ciento en promedio al 2021, lo que ilumina el porvenir de los programas del Fondo de Servicio Universal Eléctrico", señaló Coldwell.



En México la cobertura eléctrica es del 98.55 por ciento, lo que significa que hay 22 mil comunidades o 2 millones de connacionales que no cuentan con luz.



Estas personas que utilizan velas para hacer tareas en la noche; leña y carbón para calentar su comida, se encuentran focalizadas en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde el porcentaje de la población que no cuenta con electricidad es de hasta 4 por ciento.



Otras entidades que no tienen luz son Chihuahua, San Luis Potosí y Durango, donde los porcentajes de personas sin acceso a la luz son del 3 por ciento.



Se espera que la adjudicación de los proyectos se de en el último trimestre de este año.



Con información de Víctor Piz.

