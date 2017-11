Países del TPP acuerdan 'revivir' el pacto comercial: Guajardo

Los ministros de los países que integran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) alcanzaron este jueves un entendimiento sobre el convenio comercial en conversaciones en Vietnam, dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, pero funcionarios de otros países no quisieron hacer comentarios.



El funcionario mexicano no dio detalles sobre qué se acordó exactamente, pero respondió "sí" cuando los periodistas le preguntaron si los ministros habían llegado a un acuerdo. Guajardo dijo que estaba "muy feliz" y que el viernes se haría un anuncio.



El ministro australiano de Comercio, Steven Ciobo, dijo que la reunión fue "muy buena", pero no confirmó que hubiese un acuerdo.



Más tarde, el ministro de Comercio canadiense, Francois-Philippe Champagne, mencionó que no son verdaderos los reportes de que se llegó a un entendimiento entre las naciones que integran el pacto comercial.



Representantes de Malasia, Singapur y Perú no quisieron hacer comentarios.



Ministros de los 11 países que forman el TPP se reunieron en el balneario vietnamita de Danang, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



En enero de este año, Donald Trump firmó la salida de Estados Unidos del acuerdo comercial, lo que dejó en el limbo el futuro del pacto, mismo que había sido firmado en 2016 por otras once naciones.



Los integrantes iniciales eran México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Japón, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Singapur quienes al firmar el TPP terminaron con cuatro años de negociaciones.



Los aspectos más importantes del pacto comercial son cinco:



1. Acceso a mercados de manera sustancial



2. Enfoque regional que facilita el desarrollo de la producción y cadenas de suministro



3. Planteamiento de nuevos desafíos comerciales promoviendo la innovación, la productividad y la competitividad



4. Comercio incluyente, en el que se incorporan nuevos elementos para asegurar que las empresas de cualquier tamaño, particularmente las Pymes, accedan a los beneficios del libre comercio



5. Integración regional que busca potenciar el encadenamiento productivo en Asia-Pacífico y que eventualmente, otras economías se integren.