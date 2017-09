Estos son los 9 pendientes de los legisladores, según Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que, además del Presupuesto Económico 2018, los legisladores deben reducir los trámites y aprobar un sistema fiscal que dé dinamismo a la economía así como dar ‘visto bueno’ a leyes sobre justicia laboral, de adquisiciones públicas y de obra pública.



En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, pidió a los legisladores no distraerse en asuntos fuera de su competencia rumbo a las elecciones de 2018 y que se enfoquen en temas como el Presupuesto de Egresos y legislaciones urgentes para fortalecer la competitividad.



La lista de todos los pendientes que tienen diputados y senadores la encabeza la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria.



“Que se dé prioridad a esta ley para contar con un nuevo marco legal que ayude a reducir los excesivos trámites que hoy distraen recursos humanos y generan altos costos, de manera que se generen ahorros tangibles en tiempo y dinero en beneficio principalmente de las Pymes, que son las mayores generadoras de empleo”, dijo De Hoyos Walther.



El líder de Coparmex reiteró su propuesta de una nueva reforma fiscal "que permita hacer más dinámico el crecimiento de nuestra economía, dé sustentabilidad a las finanzas públicas; mejore el ejercicio del gasto público y promueva la formalidad pero, sobre todo, permita mejorar el bienestar y el nivel de vida de la población”.



En materia laboral, consideró que la competitividad seguirá frenándose si no se modifican artículos de la Constitución como el 107 y el 123 los cuales deben entrar en vigor en 2018 y consisten en procesos de conciliación Patrón-Trabajador, de pronto entendimiento, reglamentación de asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos internos de trabajo.



La Coparmex también recordó a los legisladores que "urge un Fiscal autónomo, apartidista, eficaz e independiente, sin conflictos de interés” y demandó la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para brindar certeza jurídica a la actuación del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública.



“Quedan sólo dos periodos ordinarios de sesiones a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión. Es poco el tiempo y mucho el trabajo, es mucha también la responsabilidad que tienen de cara a sus representados”, aseguró el líder empresarial, quien advirtió que no hay tiempo que perder para atender esos temas.



“No hay tiempo que perder: O legislan en beneficio de México o la ciudadanía organizada cobrará la factura en el periodo de elecciones. Avancemos pues en esta agenda de asuntos urgentes, estableciendo prioridades y compromisos formales”, puntualizó.



Estos son los nueve puntos que Coparmex considera como "pendientes" de los legisladores:



1- Ley General de Mejora Regulatoria



2- Sistema fiscal que dinamice la economía. Proponen homologar el ISR a la tasa promedio de los países de la OCDE



3- Modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de justicia laboral que deben entrar en vigor en febrero de 2018



4- Nombrar al Fiscal General de la República autónomo y apartidista



5- Aprobar la Ley de Seguridad Interior para dar certeza jurídica al Ejército y la Marina



6- Procesar iniciativas de Mando Mixto para coordinar las policías en los tres niveles de Gobierno



7- Reformar la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obra Pública



8- Aprobar la Ley General de Archivos



9- Aprobar el Paquete Presupuestal 2018