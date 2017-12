Las Afore reducen comisión a clientes a 1.021% para 2018

La comisión promedio sobre saldo que cobrarán las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afore) por manejar los recursos para el retiro del trabajador será de 1.021 por ciento en el 2018, un "mínimo" descenso de la que cobran todavía este año de 1.03 por ciento.



En conferencia, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó que la reducción fue menor a la que se registró en el 2016 y la menor desde el 2009, cuando se comenzó con el mandato de que cada año se decretará un descenso en la comisión de las Afores.



Lo anterior debido a temas de inflación, ya que los ingresos de las Afore no crecieron en términos reales, y a que la autoridad no tiene facultades para estimular que las comisiones abajo del promedio desciendan.



PensionISSSTE será la Afore con la comisión más baja en 2018, con 0.85 por ciento; le sigue Inbursa, con 0.97 por ciento; Banamex, 0.98 por ciento, este trío tendrá un descenso de un punto base, con respecto a la que se cobra este 2017.



Dentro de las que tienen la comisión más elevada del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) están MetLife, con 1.09 por ciento; Azteca, Coppel e Invercap, con un cobro sobre saldo de 1.08 por ciento.



El manejo que hacen las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefores) de los recursos del trabajador tiene un costo que él asume a través de comisiones. Desde 2008 se estipuló que la forma para cobrar comisiones es sobre saldo acumulado y el porcentaje de comisión ha ido bajando paulatinamente.



De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el porcentaje de comisión que cobran las Afore por administrar el dinero de los trabajadores bajó un 40 por ciento de 2009, a 2017.



Sin embargo, El Financiero publicó que los ingresos de las Afores por cobro de comisiones ascendieron a 22 mil 345 millones de pesos al cierre de septiembre pasado, cifra récord a un septiembre desde que la autoridad tiene registro.



Para Ramírez, el descenso de las comisiones llegó a su límite, por lo que será necesario emprender modelos de licitación, de desempeño o de asignación de cuentas para que éstas sigan un desempeño de descenso en los próximos años.



Este tipo de comisión se cobra una vez al año y se aplica sobre el monto acumulado en la cuenta individual, lo que en cierta medida afecta directamente a los rendimientos, ya que si las comisiones son altas, los rendimientos son menores y, por ende, menor es el monto que se pueda tener para el retiro.



Desde el 2013, la reducción de comisiones se tradujo en un ahorro para los trabajadores de 8 mil 996 millones de pesos; es decir, esa cantidad no la tuvieron que desembolsar en pago de comisiones.



PLUSVALÍAS



El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se apresta a cerrar el 2017 con plusvalías del orden de 240 mil millones de pesos, lo que lo convierte en un año "excepcional" para las Afore.



De acuerdo con Ramírez, durante el periodo 2013-2017, las plusvalías sumarían un monto de 653 mil millones de pesos, superior a las que se registraron durante el mismo periodo de la administración pasada, afectada por la crisis financiera de 2008.

3 propuestas de expertos para mejorar las pensiones en México 6 opciones para que tu Afore crezca 5 consejos para que tu aguinaldo sea productivo