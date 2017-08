La tecnología de 200 mdp para combatir el robo de identidad

Los bancos podrían pagar más de 200 millones de pesos al año al Instituto Nacional Electoral (INE) por verificar en línea las huellas dactilares de los clientes que se presenten a abrir una cuenta de depósito o crédito, con el objetivo de frenar el Robo de Identidad.



De acuerdo con el Dictamen Total, No Final, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el INE informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los costos que tendrán que pagar los bancos para verificar la huella digital. Esto una vez que entren en vigor las medidas para prevenir el Robo de Identidad que están en discusión en la Cofemer.



El pago que deberán hacer los bancos será con base en el número de verificaciones por minuto mensuales. Así, el costo va de los 10 mil pesos por año, que consiste en 250 verificaciones por mes con independencia de las que se hagan cada minuto a los 4.2 millones de pesos anuales, que serían 720 verificaciones por minuto cada mes.



Los cálculos hechos en el dictamen detallan que asumiendo que las 48 instituciones de crédito que operan actualmente usarán el máximo de las 720 verificaciones por minuto, los servicios del INE representarían un costo para el sistema bancario de alrededor de 201.5 millones de pesos anuales.



Este monto representa 49.5 por ciento de los costos de 407 millones de pesos anuales que tendrían que absorber los bancos si no realizan las verificaciones con el INE.



Sin embargo, para disminuir este costo, las instituciones podrán crear su propia base de datos biométricos para checar las huellas y no recurrir al INE.



MÁS DESEMBOLSOS

Otros costos están relacionados con los dispositivos para la lectura de la huella digital que deberán pagar los bancos, que va de 900 a 9 mil pesos.



Ejemplificaron que si las instituciones usan 94 estaciones de enrolamiento y seis servidores centrales de procesamiento, implicaría un costo mensual de 425 mil 358 pesos, y cinco millones 104 mil 296 pesos al año, según estimaciones que presentaron las autoridades a la Cofemer.



El INE tiene ya tres años con pruebas pilotos con la banca comercial, siendo el primero Banamex en 2015 en hacer uso de este mecanismo para que en todas sus aperturas de cuenta se verifique en línea la huella.



Así, el ejecutivo bancario verifica no sólo la vigencia de la identificación, sino que las huellas de la credencial de elector del cliente coincidan con las de la persona que se presenta en la sucursal bancaria. Banamex ya ha otorgado más de 2 millones 500 mil créditos y aperturas de cuentas con verificación de la huella dactilar en línea con el INE.



La Cofemer estimó que en total la implementación de verificación de datos biométricos, entre otras medidas, para prevenir el Robo de Identidad que plantea la CNBV tendría un costo aproximado para la banca de poco más de 800 millones de pesos.

