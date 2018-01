La nueva moneda de cambio no es el bitcoin, OCDE dice cuál es

La nueva moneda de cambio internacional son las habilidades y México requiere definir un plan de acción sobre las capacidades y habilidades de su fuerza de trabajo en una estrategia integral de gran impacto, aconsejó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE ).



"Skills, son la moneda más importante, más que el dólar, más que el euro, más que el yen o el bitcoin, las habilidades son lo que van a definir el nivel de productividad y competitividad para todos los países del mundo", dijo José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.



Al presentar el documento "Recomendaciones de la OCDE sobre Políticas de Competencias, Habilidades y Destrezas de la Fuerza de Trabajo en México", que identifica una serie de recomendaciones específicas para once áreas prioritarias para la política de habilidades en el país, el funcionario hizo un llamado a la acción para en los próximos meses definir el plan sobre estas capacidades.



Advirtió que el Comite Nacional de Productividad (CNP), jugará un papel importante y adelantó que en febrero presentará el Sistema de Formación de Habilidades a lo largo de la vida.



El secretario de la OCDE hizo tres grandes recomendaciones al gobierno: reforzar la colaboración entre y con el sector público, privado y académico; elevar el aprendizaje escolar desde la infancia y hasta la edad adulta y recolectar datos para tener información oportuna sobre las habilidades de mayor potencial.



"Nos urge elevar el nivel de Competencias de los mexicanos. Hay muchas iniciativas funcionando de manera aislada y eso fragmenta su impacto", señaló.



Datos de la OCDE indican que entre 9 y 14 por ciento de los trabajos existentes van a desaparecer y el 25 por ciento van a cambiar debido a la revolución digital, expuso Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE, Sherpa ante el G20 y advirtió la responsabilidad que tiene el sector privado para conectar la fuerza laboral con la economía digital.



Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE ), identificó a la informalidad como la principal causa de la baja productividad del país con el 56 por ciento de la población económicamente activa fuera de la formalidad.



Destacó el trabajo conjunto que el sector privado ha desarrollado para colaborar en el desarrollo de programas académicos y de certificaciones digitales.



Actualmente el 55 por ciento de los graduados de educación superior no encuentran trabajo en su campo y el 55 por ciento de los empleadores dicen que no encuentran a personal con las habilidades que requieren, sentenció José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, por lo que se comprometió a seguir las recomendaciones de la OCDE, así como también lo hará el secretario de Educación, Otho Granados.