La IP llama al Congreso a un periodo extraordinario

Es necesario un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso Legislativo para sacar los pendientes que los diputados y senadores dejaron antes de irse de vacaciones, dijo este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).



“En el Senado de la República los pendientes son fundamentales para la vida del país, el combate a la corrupción y la libertad de prensa. Los retos para la Cámara de Diputados son aún mayores y se pueden clasificar en 4 dimensiones: combate a la corrupción, Seguridad, Derechos de Propiedad y Competitividad”, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la confederación.



En su comentario semanal hace un recuento de los pendientes legislativos que no podrán volver a discutirse hasta febrero próximo si no se levanta un periodo extraordinario en el Congreso.



Los senadores se fueron de vacaciones sin nombrar al Fiscal Especial en Delitos de Corrupción y a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especializados en casos Anticorrupción, y para el cual fueron postulados 18 personas.



“Sin estos nombramientos, la operación eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción queda comprometida”, advierte.



En materia de libertad de prensa, el líder patronal advierte la necesidad de impulsar una ley que regule los criterios de asignación y ejercicio del gasto de la publicidad oficial.



“La publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, y frecuentemente funge como un arma para restringir la libertad de expresión”, dijo..



Explicó que de 2013 a 2016 la presente administración ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, 75 por ciento más de lo que aprobó el Congreso de la Unión para estos años, de acuerdo a un estudio de Fundar.



Los Diputados también dejaron trabajo a medias, faltaron a su deber de nombrar al nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación y quedó pendiente la aprobación de la Ley General de Archivos.



“Esta ley permitirá que sea más fácil acceder a los registros que transparenten la forma en las autoridades se conducen y toman decisiones. Facilitará rastrear conductas que hayan permitido llevar a cabo actos corruptos o ilegales”, advirtió el líder de la Coparmex.



En materia de seguridad, reitera la necesidad de dotar de plena autonomía a la Fiscalía General, y aprobar una Ley General de Seguridad Pública que permita la creación de un mando mixto policial para que se complementen la Ley de Seguridad Interior que ya fue aprobada.



Otro tema sin concretar fue la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros; si bien se aprobó la la Ley de Tecnología Financiera (Fintech), falta sea recibida oficialmente por las comisiones de la Cámara de Diputados y se quedó pendiente la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria.



Empresarios demandan mayor productividad



Contra los riesgos internos y externos que 2018 traerá para México, el antídoto es elevar la productividad de las empresas y la competitividad de la economía, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y para lograrlo, ya diseña una agenda que impulsará durante el próximo año para que los candidatos a la presidencia se comprometan, señaló Juan Pablo Castañón.



“Durante 2018 impulsaremos esta agenda como punto de partida para la discusión pública, para que los candidatos discutan los temas que verdaderamente nos importan a los mexicanos y se comprometan con acciones concretas, sustentables y no sólo compartan buenas intenciones. Mañana, el panorama económico del país puede ser más promisorio; si, y sólo si, hoy tomamos las decisiones correctas”, advirtió en su comentario semanal.



El líder de la máxima cúpula empresarial retomó las necesidades del país en los frentes de seguridad y de elevar la inversión pública, sobre todo en infraestructura para ser más competitivo, para que se reduzcan los costos logísticos en el país y se fomenten nuevos negocios en distintas áreas y regiones de nuestro país.



“El Poder Legislativo aproveche la oportunidad de crear una Ley General de Mejora Regulatoria que permita facilitar los negocios en México eliminando obstáculos a la inversión y la operación de las empresas con menos trámites. Hemos avanzado de manera importante a nivel federal en los últimos años, pero todavía hay grandes retos en los órdenes estatal y municipal de los gobiernos. Todas las autoridades deben ser parte de un esfuerzo extraordinario para simplificar y eficientar las regulaciones en el país”, expone el presidente del CCE.



Aun cuando la expectativa del sector privado es que la economía mexicana crezca un poco más en 2018 que en 2017, con el pronóstico de un repunte de 2.28 por ciento, “aún está lejos de lo que el país necesita”, apuntó.