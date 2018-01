La gasolina comienza el año con incremento de 40 centavos

GUADALAJARA, Jalisco.- La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que la gasolina incrementó su precio en 40 centavos a partir de este primero de enero de 2018.



Con este aumento, el combustible Magna llegó a 17 pesos con 10 centavos y el Premium a 19 pesos con 1 centavo, debido al alza de 6.9 por ciento de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.



Cada una de las gasolineras del país puede asignar el precio que decida, como parte de la liberalización del mercado, vigente en todo el país desde diciembre de 2017.



Además, el organismo advirtió en un comunicado que la volatilidad del tipo de cambio del dólar, y un incremento del 25 por ciento del precio internacional del barril del petróleo, podrían elevar más los costos de las gasolinas al consumidor.



El representante de Amegas, Pablo González Córdova, expone que se esperan medidas emergentes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evitar una escalada mayor a la actualización por la inflación.



Esto ya que el impuesto por cada litro de diésel, es de cinco pesos, y se agregan dos de IVA, y 10 del precio de referencia de cómo los distribuidores compran la gasolina, a la suma de ésta cantidad se deben agregar dos pesos de logística para trasladarlo a las gasolineras, y "en total son 19 pesos, y con la variación ahí si podría superar los 20 pesos por litro".



Al respecto, el presidente del organismo, Pablo González Córdova, adelantó en días pasados en entrevista con El Financiero que la paridad de la moneda extranjera era lo único que incidiría en el incremento del combustible más allá del aumento marginal de dos o tres centavos que se manejó en 2017, "es un factor externo, no es nomás que aplico el subsidio, y al rato se va a acabar el subsidio, no es un aumento de muchos pesos".



En algunas estaciones de servicio en el Valle de Mexico, los incrementos han sido de hasta 45 centavos.



Al respecto, fuentes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en la zona centro del país explicaron que no existen indicios de un aumento generalizado, y que aquellas estaciones que aumentaron precio fue por decisión propia.