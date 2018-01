La carne de cerdo de Jalisco tiene la puerta abierta en EU, pese a Trump

GUADALAJARA, JALISCO. -Jalisco tiene la puerta abierta en Estados Unidos para exportar carne de cerdo y derivados, luego de que la producción porcícola de la entidad fuera reconocida como ‘libre de Fiebre Porcina Clásica y Aujeszky’.



En un acto protocolario, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, expuso que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de carne de cerdo, con una producción de 604 mil 707 toneladas en 2017, con un valor económico de 17 mil 639 millones 320 mil 692 pesos.



“La carne de cerdo mexicana podrá llegar fácilmente a los Estados Unidos con lo que comprobamos que la relación económica entre nuestros respectivos países es más sólida de lo que muchos quieren hacer creer como el mismo presidente (Donald) Trump”.



El mandatario refirió también que el vecino país no es el único cliente de las exportaciones jaliscienses, y que actualmente los productos jaliscienses se envían a 180 países, y que la tendencia es diversificar más su mercado.



“Y no fue porque los consumidores estadounidenses no sean importantes para nosotros, pues claramente lo son y seguimos creciendo, esto es porque podemos apostarle a otros mercados, no solamente a la dependencia de un mercado, hoy más que nunca es necesario supeditar la expansión comercial hacia la diversificación de mercados”, agregó.



Por su parte, el Secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez, resaltó que la entidad aporta una tercera parte de la producción porcícola del país, y esta autorización faculta a 23 estados de México para la venta de este ganado, cuya producción total es de 3 millones 850 mil 992 cerdos.



Tan sólo Jalisco cuenta con un padrón de 829 productores en mil 085 granjas tecnificadas.



Aujeszky, también conocida como pseudorabia, es una enfermedad infecciosa producida por un virus de la familia Herpesvirus, afecta a un gran número de especies, pero especialmente, a la porcina.



Está presente en muchos de los países productores de carne porcina industrializada a nivel mundial, excepto Canadá, Australia y el continente africano, de acuerdo con el Centro de Sanidad Animal de España.